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Как похудеть на газировке? Ученые исследовали необычные свойства этой воды

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Спорт

Японские ученые предполагают, что переход с негазированной воды на газированную может ускорить процесс похудения.

лимонад
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лимонад

Их исследование показало, что пузырьки в газировке могут снижать уровень сахара в крови и ускорять обмен веществ, пишет журнал BMJ Nutrition Prevention & Health.

Таким образом, CO2 всасывается через стенки желудка и превращается в бикарбонат в эритроцитах. Это ускоряет усвоение глюкозы, что ведёт к снижению уровня сахара в крови.

Автор исследования Акира Такахаши заявил, что эффект от одной только газированной воды незначителен и для достижения реального результата требуется комплексное изменение образа жизни, включая правильное питание и тренировки.

Кроме того, газированные напитки могут плохо повлиять на пищеварительную систему, особенно у людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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