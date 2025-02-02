Как похудеть на газировке? Ученые исследовали необычные свойства этой воды

Японские ученые предполагают, что переход с негазированной воды на газированную может ускорить процесс похудения.
Их исследование показало, что пузырьки в газировке могут снижать уровень сахара в крови и ускорять обмен веществ, пишет журнал BMJ Nutrition Prevention & Health.
Таким образом, CO2 всасывается через стенки желудка и превращается в бикарбонат в эритроцитах. Это ускоряет усвоение глюкозы, что ведёт к снижению уровня сахара в крови.
Автор исследования Акира Такахаши заявил, что эффект от одной только газированной воды незначителен и для достижения реального результата требуется комплексное изменение образа жизни, включая правильное питание и тренировки.
Кроме того, газированные напитки могут плохо повлиять на пищеварительную систему, особенно у людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ.
Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.
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