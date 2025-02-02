Секрет красивого пресса от Риты Оры: как звезде удаётся держать себя в шикарной форме?

Певица Рита Ора из тех звёзд, которых чаще можно встретить на тренировке, а не на ковровой дорожке. Она хвастается своей фигурой в соцсетях.
Артистка опубликовала селфи, для которого позировала в коротком топе и шортах. Фанаты обратили внимание на рельефный пресс певицы, пишет "Чемпионат".
Какой же секрет идеальной фигуры Риты Оры?
Звезда занимается в зале несколько раз в неделю. Её главное правило — уметь находить баланс между силовыми тренировками и кардио, чтобы не перегружать себя.
Также Ора занимается танцами, чтобы быть в тонусе.
Рита Сахатчу Ора (алб. Rita Sahatçiu Ora; род. 26 ноября 1990, Приштина, Югославия) — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения.
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