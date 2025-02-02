Мускулы как у Геркулеса: эти лайфхаки помогут набрать мышечную массу

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Элит-тренер World Class Антон Котов перечислил лайфхаки, которые помогут набрать мышечную массу.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

"В головах обывателей набор мышечной массы ассоциируется с большими и страшными бодибилдерами, у которых мышцы надутые, круглые и выглядят они крайне неестественно. На самом деле первое, что важно понять: набор мышечной массы — это очень длительный и трудный процесс", — цитирует его "Чемпионат".

Регулярные тренировки

Котов считает, что лучшие тренировки для набора мышечной массы — силовые. Он советует тренироваться 2-4 раза в неделю.

Регулируйте нагрузку

Тренер заявил, что нагрузку с каждым занятием нужно увеличивать для того, чтобы вы прогрессировали и двигались к цели.

"Нагружайте себя на первоначальном этапе так, чтобы вы оценивали нагрузку на 5-7 из 10 баллов по шкале собственных ощущений", — советует Котов.

Тренировки должны быть цикличны

Котов уверен, что для эффективного набора массы стоит циклировать тренировочный процесс — то есть менять направленность и интенсивность занятий.

Уточнения

Геркулес (лат. Hercules, Herculēs) — римский аналог древнегреческого героя Геракла, сын Юпитера и смертной женщины Алкмены.

