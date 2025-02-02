Мускулы как у Геркулеса: эти лайфхаки помогут набрать мышечную массу

Элит-тренер World Class Антон Котов перечислил лайфхаки, которые помогут набрать мышечную массу.
"В головах обывателей набор мышечной массы ассоциируется с большими и страшными бодибилдерами, у которых мышцы надутые, круглые и выглядят они крайне неестественно. На самом деле первое, что важно понять: набор мышечной массы — это очень длительный и трудный процесс", — цитирует его "Чемпионат".
Котов считает, что лучшие тренировки для набора мышечной массы — силовые. Он советует тренироваться 2-4 раза в неделю.
Тренер заявил, что нагрузку с каждым занятием нужно увеличивать для того, чтобы вы прогрессировали и двигались к цели.
"Нагружайте себя на первоначальном этапе так, чтобы вы оценивали нагрузку на 5-7 из 10 баллов по шкале собственных ощущений", — советует Котов.
Котов уверен, что для эффективного набора массы стоит циклировать тренировочный процесс — то есть менять направленность и интенсивность занятий.
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