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Мускулы как у Геркулеса: эти лайфхаки помогут набрать мышечную массу

1:11
Спорт

Элит-тренер World Class Антон Котов перечислил лайфхаки, которые помогут набрать мышечную массу.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

"В головах обывателей набор мышечной массы ассоциируется с большими и страшными бодибилдерами, у которых мышцы надутые, круглые и выглядят они крайне неестественно. На самом деле первое, что важно понять: набор мышечной массы — это очень длительный и трудный процесс", — цитирует его "Чемпионат".

Регулярные тренировки

Котов считает, что лучшие тренировки для набора мышечной массы — силовые. Он советует тренироваться 2-4 раза в неделю.

Регулируйте нагрузку

Тренер заявил, что нагрузку с каждым занятием нужно увеличивать для того, чтобы вы прогрессировали и двигались к цели.

"Нагружайте себя на первоначальном этапе так, чтобы вы оценивали нагрузку на 5-7 из 10 баллов по шкале собственных ощущений", — советует Котов.

Тренировки должны быть цикличны

Котов уверен, что для эффективного набора массы стоит циклировать тренировочный процесс — то есть менять направленность и интенсивность занятий.

Уточнения

Геркулес (лат. Hercules, Herculēs) — римский аналог древнегреческого героя Геракла, сын Юпитера и смертной женщины Алкмены.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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