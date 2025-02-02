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Быстрое похудение: какие риски у экстренного снижения веса?

1:24
Спорт

Если вы хотите за две недели скинуть до 10 килограммов, знайте, что это может привести к проблемам со здоровьем.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Такое похудение грозит снижением иммунитета, гормональными сбоями и прочим.

Рекомендуемая безопасная норма снижения веса составляет примерно 1 кг в неделю. То есть за 2 недели можно похудеть на 2 кг. И такой результат лучше, чем его отсутствие, пишет "Чемпионат". Для этого даже не нужно прикладывать каких-то сверх усилий.

Правила для нормального похудения:

Больше активности

Старайтесь, чтобы количество пройденных в день шагов было не менее 10 тысяч. Для людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, это будет особенно актуально.

Ограничьтесь в еде

Не нужно садиться на строгую диету. Просто постарайтесь есть меньше, чем обычно. Если вы будете потреблять меньше калории, сможете скинуть вес.

Нормализуйте режим

Старайтесь, чтобы ваш сон как минимум составлял 7-8 часов, при этом отход ко сну и подъём каждый день должны быть примерно в одно и то же время.

Больше воды

Вода нужна нашему организму для его нормального функционирования. Выпивайте до 2 литров в день.

Эти простые рекомендации помогут вам плавно прийти к комфортному для вас весу.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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