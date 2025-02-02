Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не работают направляющие ящиков комода? Вот что нужно сделать
Штраф 500 рублей или хуже? Какие проблемы с шинами не прощают
Белки в саду: польза или вред?
Вокзалы Северного Кавказа превращаются в культурные достопримечательности
Поздний ужин вредит кишечнику: почему пора от него отказаться
Египетская тайна: почему гиена мигрировала так далеко от своего места обитания
Как сделать жареный картофель хрустящим и вкусным: пять простых правил
Сырое мясо в рационе собаки: польза или опасность
История человечества и овец: путешествие длиной в 12 тысячелетий

3 неожиданных мифа о фитнесе, в которые все верят

1:45
Спорт

Многие задаются вопросами, почему тренировки не помогают похудеть, а большие веса не добавляют выносливости. Элит-тренер World Class Антон Котов развеял самые неожиданные мифы о фитнесе.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Тренировки помогут снизить/набрать кг

Тренер убеждает, что с одной стороны это так, при этом влияние тренировок на изменение веса является косвенным.

"Всё дело в том, что ключевым аспектом в наборе/снижении является принцип энергетического баланса — под ним подразумевается соотношение употребляемых и расходуемых калорий", — цитирует его "Чемпионат".

По этой причине важнее для изменения веса рацион питания.

Спортсменам нужно употреблять "спортпит”

Это, по мнению тренера, один из самых распространённых мифов.

Часто говорят, что нужно потреблять большое количество белка. Однако речь идёт о том, что в ежедневном рационе мы недополучаем необходимое количество белка. Исходя из научных исследований, взяв в расчёт, например, мужчину весом 80 кг, получим, что ему в день необходимо употреблять около 130 г белка, что вполне легко достижимо даже при трёхразовом обычном питании.

Для роста мышц необходимы большие веса

Котов считает, что в любых тренировках на первом месте всегда стоит корректная техника выполнения. Кроме того, последние исследования говорят нам о существовании методик, позволяющих наращивать мускулатуру, не прибегая к использованию максимальных весов. А если вы идёте по классическому пути, нагрузку стоит увеличивать постепенно.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добавьте в почву это удобрение – голубика начнёт плодоносить, как никогда раньше
Садоводство, цветоводство
Добавьте в почву это удобрение – голубика начнёт плодоносить, как никогда раньше Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Последние материалы
Как сделать жареный картофель хрустящим и вкусным: пять простых правил
Сырое мясо в рационе собаки: польза или опасность
История человечества и овец: путешествие длиной в 12 тысячелетий
В Великобритании букмекерская компания использовала данные для манипуляции игроками
Что такое липофилинг и как он помогает исправить формы тела с помощью собственного жира?
Прохор Шаляпин рассказал, какими качествами должна обладать его будущая избранница
3 неожиданных мифа о фитнесе, в которые все верят
Секрет здоровой собаки: как защитить питомца от болезней
Как удалить накипь без лимонной кислоты? Вот что можно использовать вместо неё
Шиповник спасёт от рака: новое открытие российских учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.