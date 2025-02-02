3 неожиданных мифа о фитнесе, в которые все верят

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Многие задаются вопросами, почему тренировки не помогают похудеть, а большие веса не добавляют выносливости. Элит-тренер World Class Антон Котов развеял самые неожиданные мифы о фитнесе.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Тренировки помогут снизить/набрать кг

Тренер убеждает, что с одной стороны это так, при этом влияние тренировок на изменение веса является косвенным.

"Всё дело в том, что ключевым аспектом в наборе/снижении является принцип энергетического баланса — под ним подразумевается соотношение употребляемых и расходуемых калорий", — цитирует его "Чемпионат".

По этой причине важнее для изменения веса рацион питания.

Спортсменам нужно употреблять "спортпит”

Это, по мнению тренера, один из самых распространённых мифов.

Часто говорят, что нужно потреблять большое количество белка. Однако речь идёт о том, что в ежедневном рационе мы недополучаем необходимое количество белка. Исходя из научных исследований, взяв в расчёт, например, мужчину весом 80 кг, получим, что ему в день необходимо употреблять около 130 г белка, что вполне легко достижимо даже при трёхразовом обычном питании.

Для роста мышц необходимы большие веса

Котов считает, что в любых тренировках на первом месте всегда стоит корректная техника выполнения. Кроме того, последние исследования говорят нам о существовании методик, позволяющих наращивать мускулатуру, не прибегая к использованию максимальных весов. А если вы идёте по классическому пути, нагрузку стоит увеличивать постепенно.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

