Как накачать пресс к лету? Это упражнение поможет добиться идеальной фигуры

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Все девушки стремятся к лету улучшить свою фигуру. Как избавиться от складок на животе, дряблости рук и неправильной останки, расскажем ниже.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Планка — пример статичного тренинга, который поможет вам натренировать несколько мышечных групп: мышцы спины, прямую и поперечную мышцы живота, плечевой пояс, бицепс, ягодицы, икры, заднюю и переднюю поверхность бёдер.

Эта тренировка на базе планки поможет укрепить, "подсушить" и красиво "зарельефить" тело, пишет "Чемпионат".

Классическая планка

Это упражнение лучше делать с секундомером. Каждая секунда, которая будет прибавляться к вашему результату день ото дня, будет всё больше мотивировать вас.

Весомая планка

Ее стоит выполнять под чутким контролем тренера, чтобы не сорвать мышцы спины.

"Девушка на шаре"

Это способ "утяжелить", а заодно и разнообразить свои ежедневные упражнения.

Вам нужно всего лишь поместить одну из точек опоры на нестабильную поверхность — это может быть шар для фитнеса или баланс-полусфера, или простой спортивный мяч.

Медитируем в планке

Найдите красивую локацию, например, горы или песчаный пляж. Медитация в планке поможет абстрагироваться и не зацикливаться на времени, что однозначно хорошо повлияет на ваш результат.

Диагональ

Поочерёдно разгибаем правую ногу и левую руку и наоборот. В разогнутом состоянии рука и нога должны образовывать диагональ.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



