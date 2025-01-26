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Эффективные упражнения и секреты рациона для прокачки всего тела

1:01
Спорт

Фитнес-тренер Фил Лирни поделился рекомендациями по прокачке всего тела. Эксперт выделил несколько ключевых упражнений, которые помогают укрепить основные группы мышц.

Тренировка в спортзале
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спортзале

Лирни советует включить в тренировки подъёмы ног, упражнение "велосипед", лодочку, скручивания, V-образные скручивания и "мёртвый жук".

Последнее упражнение выполняется следующим образом: лягте на спину, согнув ноги под углом 90 градусов. На выдохе выпрямляйте противоположные руку и ногу, сохраняя поясницу прижатой к полу. Затем на вдохе вернитесь в исходное положение и повторите движение для другой стороны.

Тренер также подчеркнул важность правильного питания. Он рекомендует питаться каждые три часа, включать в рацион больше белка, овощей и фруктов, а также пить достаточное количество воды для поддержания гидратации и ускорения восстановления организма, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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