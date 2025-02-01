Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру

Утренняя тренировка — не только разминка для тела перед насыщенным днём, но и заряд отличного настроения и бодрости.
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Упражнение планка на локтях
Упражнения от основателя школы идеального тела #SEKTA Оли Маркес помогут преобразить ваше тело.
Нужно сделать четыре круга, пишет "Чемпионат".
Присед "сумо" со скручиванием
Делаем 1 минуту.
Поставьте ноги немного шире плеч, отведите руки за голову;
Выполните классический присед, а затем вернитесь в исходное положение;
Поднимите левую ногу и выполните скручивание: коснитесь левым локтем колена левой ноги;
Повторите комплекс со скручиванием к правой ноге.
Чередуйте стороны.
Наклон в сторону с поднятыми руками и тяга на одной ноге
Делаем по 10 раз на каждую сторону в круге.
Поставьте ноги на ширине плеч;
Вытяните руки вверх;
Потянитесь руками в сторону;
Вернитесь в исходное положение и одновременно вытяните руки перед собой и отведите ногу назад;
В идеальном положении, руки и вытянутая нога должны быть на одном уровне.
Скручивания из положения сидя
Делаем 30 секунд на каждую сторону.
Сядьте на коврик;
Поднимите ноги от коврика;
Заведите руки за голову;
Выполните скручивание.
Подъём корпуса из положения лежа
Делаем 20 раз за один круг.
Лягте на коврик;
Поднимите ноги до угла в 90 градусов;
Заведите руки за голову;
Выполняйте подъёмы туловища и выпрямление ног.
Статическое упражнение "планка-звезда"
Делаем 30 секунд.
Исходное положение: упор лежа, руки и ноги расставлены шире плеч, пальцы рук смотрят в стороны;
Удерживайте статичное положение тела в течение 30 секунд.
Уточнения
Пла́нка (через немPlanke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар.рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.