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Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру

1:52
Спорт

Утренняя тренировка — не только разминка для тела перед насыщенным днём, но и заряд отличного настроения и бодрости.

Упражнение планка на локтях
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Упражнение планка на локтях

Упражнения от основателя школы идеального тела #SEKTA Оли Маркес помогут преобразить ваше тело.

Нужно сделать четыре круга, пишет "Чемпионат".

Присед "сумо" со скручиванием

Делаем 1 минуту.

  • Поставьте ноги немного шире плеч, отведите руки за голову;
  • Выполните классический присед, а затем вернитесь в исходное положение;
  • Поднимите левую ногу и выполните скручивание: коснитесь левым локтем колена левой ноги;
  • Повторите комплекс со скручиванием к правой ноге.
  • Чередуйте стороны.

Наклон в сторону с поднятыми руками и тяга на одной ноге

Делаем по 10 раз на каждую сторону в круге.

  • Поставьте ноги на ширине плеч;
  • Вытяните руки вверх;
  • Потянитесь руками в сторону;
  • Вернитесь в исходное положение и одновременно вытяните руки перед собой и отведите ногу назад;
  • В идеальном положении, руки и вытянутая нога должны быть на одном уровне.

Скручивания из положения сидя

Делаем 30 секунд на каждую сторону.

  • Сядьте на коврик;
  • Поднимите ноги от коврика;
  • Заведите руки за голову;
  • Выполните скручивание.

Подъём корпуса из положения лежа 

Делаем 20 раз за один круг.

  • Лягте на коврик;
  • Поднимите ноги до угла в 90 градусов;
  • Заведите руки за голову;
  • Выполняйте подъёмы туловища и выпрямление ног.

Статическое упражнение "планка-звезда"

Делаем 30 секунд.

  • Исходное положение: упор лежа, руки и ноги расставлены шире плеч, пальцы рук смотрят в стороны;
  • Удерживайте статичное положение тела в течение 30 секунд.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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