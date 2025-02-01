Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру

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Утренняя тренировка — не только разминка для тела перед насыщенным днём, но и заряд отличного настроения и бодрости.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Упражнение планка на локтях

Упражнения от основателя школы идеального тела #SEKTA Оли Маркес помогут преобразить ваше тело.

Нужно сделать четыре круга, пишет "Чемпионат".

Присед "сумо" со скручиванием

Делаем 1 минуту.

Поставьте ноги немного шире плеч, отведите руки за голову;

Выполните классический присед, а затем вернитесь в исходное положение;

Поднимите левую ногу и выполните скручивание: коснитесь левым локтем колена левой ноги;

Повторите комплекс со скручиванием к правой ноге.

Чередуйте стороны.

Наклон в сторону с поднятыми руками и тяга на одной ноге

Делаем по 10 раз на каждую сторону в круге.

Поставьте ноги на ширине плеч;

Вытяните руки вверх;

Потянитесь руками в сторону;

Вернитесь в исходное положение и одновременно вытяните руки перед собой и отведите ногу назад;

В идеальном положении, руки и вытянутая нога должны быть на одном уровне.

Скручивания из положения сидя

Делаем 30 секунд на каждую сторону.

Сядьте на коврик;

Поднимите ноги от коврика;

Заведите руки за голову;

Выполните скручивание.

Подъём корпуса из положения лежа

Делаем 20 раз за один круг.

Лягте на коврик;

Поднимите ноги до угла в 90 градусов;

Заведите руки за голову;

Выполняйте подъёмы туловища и выпрямление ног.

Статическое упражнение "планка-звезда"

Делаем 30 секунд.

Исходное положение: упор лежа, руки и ноги расставлены шире плеч, пальцы рук смотрят в стороны;

Удерживайте статичное положение тела в течение 30 секунд.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

