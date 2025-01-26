Горячая йога: плюсы, минусы и важные предостережения

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Эксперт в области осанки и естественного омоложения Ольга Махова объяснила недостатки горячей йоги, которая проводится при температуре 30-40 градусов тепла.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Как сообщает "Спорт-Экспресс", специалист указала на несколько важных моментов.

По её словам, такая практика может привести к обезвоживанию, так как активное потоотделение выводит не только токсины, но и необходимую организму жидкость. Поэтому после занятия необходимо обязательно восстановить водный баланс.

Кроме того, Махова подчеркнула, что горячая йога создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что делает её неприемлемой для людей с соответствующими заболеваниями.

Она также добавила, что данный вид йоги противопоказан при наличии хронических болезней и требует специально оборудованного помещения для поддержания подходящей температуры.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

