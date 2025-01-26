Эффективная тренировка для тех, кому за 40

Как эффективно тренироваться после 40 лет? Фитнес-тренер Скотт Лайдлер поделился своими рекомендациями.
Он отметил, что важно сосредоточиться на восстановлении утраченной физической формы. По словам эксперта, тренировки должны быть направлены на поддержание мышечной массы, улучшение гибкости, исправление осанки и достижение здорового веса.
Лайдлер предложил разнообразить занятия следующими упражнениями: планка, скручивания, ягодичный мостик, приседания с махами ног и "скалолаз".
Последнее упражнение выполняется так: примите упор лёжа, выровняйте тело, затем поочередно подтягивайте колени к груди, чередуя правую и левую ногу, пишет журнал Men Today.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.