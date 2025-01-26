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Эффективная тренировка для тех, кому за 40

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Спорт

Как эффективно тренироваться после 40 лет? Фитнес-тренер Скотт Лайдлер поделился своими рекомендациями.

Пилатес
Фото: wikimedia.org by Helisusa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пилатес

Он отметил, что важно сосредоточиться на восстановлении утраченной физической формы. По словам эксперта, тренировки должны быть направлены на поддержание мышечной массы, улучшение гибкости, исправление осанки и достижение здорового веса.

Лайдлер предложил разнообразить занятия следующими упражнениями: планка, скручивания, ягодичный мостик, приседания с махами ног и "скалолаз".

Последнее упражнение выполняется так: примите упор лёжа, выровняйте тело, затем поочередно подтягивайте колени к груди, чередуя правую и левую ногу, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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