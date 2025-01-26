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Финансовые успехи российских фигуристок: кто зарабатывает больше всех на рекламе в соцсетях

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Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова лидирует среди соотечественниц по доходу от рекламы в социальных сетях.

Александра Трусова
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александра Трусова

По данным экспертов, стоимость одного рекламного поста Трусовой составляет около 2 миллионов рублей.

Как сообщает агентство "РИА Новости Спорт" со ссылкой на инсайдерскую информацию, олимпийская чемпионка Алина Загитова зарабатывает от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за публикацию рекламы в своих личных соцсетях. Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров, получает от 450 тысяч до 1 миллиона рублей за подобные посты.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова получает от 400 до 800 тысяч рублей. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева зарабатывает от 300 тысяч до 1 миллиона рублей за рекламные публикации.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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