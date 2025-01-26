Завершение карьеры братьев Бё стало неожиданностью для Уле-Эйнара Бьёрндалена

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Восьмикратный олимпийский чемпион и легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален выразил свои эмоции по поводу решения своего соотечественника, трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё завершить карьеру по окончании сезона 2024/2025.

Фото: flickr.com by iwona_kellie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален

Бьёрндален отметил, что решение братьев Бё его удивило, поскольку он ожидал, что они продолжат выступать в спорте ещё хотя бы один год. Однако, по его словам, он полностью понимает их мотивацию. У братьев есть семьи, и они уже прошли долгий путь в своей спортивной карьере.

24 января Тарьей Бё одержал победу в спринте на шестом этапе Кубка мира 2024/2025, который проходит в итальянском Антхольце. Ранее о завершении карьеры также объявил его брат Йоханнес Бё, объяснив это желанием больше времени проводить с семьёй.

Уточнения

Йоха́ннес Ти́ннес Бё (норв. Johannes Thingnes Bø; род. 16 мая 1993, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках), 20-кратный чемпион мира (10 раз в личных гонках).



Та́рьей Бё (норв. Tarjei Bø; род. 29 июля 1988, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира (девять раз в эстафетах и дважды в личных гонках).



У́ле-Эйнар Бьёрнда́лен (норв. Ole Einar Bjørndalen; род. 27 января 1974[…], Драммен, Бускеруд) — норвежский биатлонист и лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира, самый титулованный биатлонист в истории.

