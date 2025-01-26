Эксперт по осанке Махова назвала риски обезвоживания при горячей йоге

Горячая йога — это тренировки в зале с температурой до 40 градусов. Но специалисты предупреждают: у этой популярной практики есть существенные недостатки.
Как рассказала эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова, занятия в жарких помещениях опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Такая нагрузка увеличивает риск теплового удара и обезвоживания. По словам эксперта, повышенное потоотделение выводит из организма не только токсины, но и жидкость. Восполнить водный баланс необходимо сразу после занятия.
Махова также отметила, что для занятий горячей йогой требуется специально оборудованная студия с поддержанием необходимых параметров температуры и влажности. Самостоятельные тренировки в таких условиях невозможны.
Людям с хроническими заболеваниями важно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, чтобы избежать рисков. Популярность горячей йоги продолжает расти, но к этой практике следует подходить с осторожностью.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.