Эксперт по осанке Махова назвала риски обезвоживания при горячей йоге

Горячая йога: нагрузка или польза для организма?

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Горячая йога — это тренировки в зале с температурой до 40 градусов. Но специалисты предупреждают: у этой популярной практики есть существенные недостатки.

Как рассказала эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова, занятия в жарких помещениях опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Такая нагрузка увеличивает риск теплового удара и обезвоживания. По словам эксперта, повышенное потоотделение выводит из организма не только токсины, но и жидкость. Восполнить водный баланс необходимо сразу после занятия.

Махова также отметила, что для занятий горячей йогой требуется специально оборудованная студия с поддержанием необходимых параметров температуры и влажности. Самостоятельные тренировки в таких условиях невозможны.

Людям с хроническими заболеваниями важно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, чтобы избежать рисков. Популярность горячей йоги продолжает расти, но к этой практике следует подходить с осторожностью.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.



