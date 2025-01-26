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Тренер Лукинов рассказал, как правильно подбирать нагрузку при ожирении

Силовые или кардио: что выбрать при ожирении?
1:15
Спорт

Людям с избыточным весом важно подходить к тренировкам грамотно, чтобы избежать нагрузки на суставы и сердце. Об этом сообщил эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness Джон Лукинов. Специалист подчеркнул, что перед началом занятий необходимо пройти медицинское обследование и получить консультацию терапевта, эндокринолога и нутрициолога.

тренировка
Фото: pxhere
тренировка

Регулярные тренировки помогают снижать вес и укрепляют организм. Особенно полезны аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание и занятия на велотренажёрах. Эти нагрузки снижают содержание жира в крови и улучшают чувствительность клеток к инсулину. Также стоит включить силовые тренировки, которые развивают мышцы и ускоряют обмен веществ.

Эксперты рекомендуют выбирать нагрузки умеренной интенсивности и учитывать сопутствующие заболевания, такие как диабет или гипертония. Для достижения результатов важно не только заниматься спортом, но и следить за питанием: уменьшить порции, отказаться от сладкого и пить больше воды.

Каждый шаг на пути к здоровью — это вклад в ваше будущее. Начните с малого и двигайтесь к цели!

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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