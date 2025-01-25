Психосоматолог Екатерина Тур назвала ключевые установки, которые мешают россиянам похудеть

Психосоматика лишнего веса: как убеждения ведут к перееданию?

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-психосоматолог Екатерина Тур объяснила, что лишний вес часто связан с психологическими причинами. По её словам, борьба с лишними килограммами не должна начинаться с диет и спорта, ведь главные проблемы кроются в подсознании и эмоциях.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Специалист выделила двять ключевых установок, которые мешают сбросить вес. Например, привычка доедать всё на тарелке, сформированная в детстве, или стремление заедать стресс. У некоторых людей лишний вес становится защитной реакцией от травм или способом избежать внимания окружающих. Эти убеждения часто формируются в раннем возрасте под влиянием окружения и пережитых эмоций.

Эксперт уверена, что для достижения гармонии с телом необходимо работать не только над физической формой, но и над внутренними проблемами. Психологические установки, такие как "еда — лучший способ справиться с эмоциями" или "лишний вес защищает от боли", создают прочный барьер на пути к похудению.

По словам Екатерины Тур, процесс избавления от таких убеждений требует времени и помощи специалистов. Важно не только скорректировать питание и физическую активность, но и разобраться с психологическими причинами, чтобы добиться стабильного результата.

Лишний вес — это не просто проблема диетологии, а сигнал о дисбалансе в душе. Для его устранения нужна комплексная работа с эмоциями, убеждениями и привычками.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



