Психосоматолог Екатерина Тур назвала ключевые установки, которые мешают россиянам похудеть

Врач-психосоматолог Екатерина Тур объяснила, что лишний вес часто связан с психологическими причинами. По её словам, борьба с лишними килограммами не должна начинаться с диет и спорта, ведь главные проблемы кроются в подсознании и эмоциях.
Специалист выделила двять ключевых установок, которые мешают сбросить вес. Например, привычка доедать всё на тарелке, сформированная в детстве, или стремление заедать стресс. У некоторых людей лишний вес становится защитной реакцией от травм или способом избежать внимания окружающих. Эти убеждения часто формируются в раннем возрасте под влиянием окружения и пережитых эмоций.
Эксперт уверена, что для достижения гармонии с телом необходимо работать не только над физической формой, но и над внутренними проблемами. Психологические установки, такие как "еда — лучший способ справиться с эмоциями" или "лишний вес защищает от боли", создают прочный барьер на пути к похудению.
По словам Екатерины Тур, процесс избавления от таких убеждений требует времени и помощи специалистов. Важно не только скорректировать питание и физическую активность, но и разобраться с психологическими причинами, чтобы добиться стабильного результата.
Лишний вес — это не просто проблема диетологии, а сигнал о дисбалансе в душе. Для его устранения нужна комплексная работа с эмоциями, убеждениями и привычками.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.