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Почему беговая дорожка для дома может быть не лучшим выбором?

1:17
Спорт

Фитнес-тренер и специалист по питанию Ксения Шульга отметила, что перед покупкой беговой дорожки домой необходимо знать о ее возможных недостатках, сообщает "Спорт-Экспресс".

тренировка
Фото: pxhere
тренировка

По словам специалиста, использование тренажера связано с риском падения, что может привести к травмам. Кроме того, беговые дорожки могут создавать шум, который не доставит радости вашим соседям, а также за износ и техническое обслуживание придется отвечать самостоятельно. Например, вы должны будете приглашать профессионала для проверки оборудования хотя бы один раз в полгода или год.

"Качественная дорожка стоит немалых денег, в то время как некачественная может принести только неудобства", — добавила специалист.

Также стоит помнить, что наличие тренажера в домашних условиях не является гарантией достижения идеальной физической формы, если человек не будет заниматься регулярно.

"При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку", — заключила Шульга.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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