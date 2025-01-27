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Какие упражнения помогут избавиться от гиперлордоза?

0:59
Спорт

Врач-специалист по спортивной медицине Николай Бувалин в своем Телеграм-канале "Спортивные выходные" поделился рекомендациями о том, как бороться с гиперлордозом — аномальным изгибом позвоночника, при котором поясничный прогиб становится излишне выраженным.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

"Для того чтобы избавиться от гиперлордоза, нужно обязательно начать с расслабления укороченных квадратных мышц поясницы, а также подвздошно-поясничной мышцы. Именно они формируют и закрепляют гиперлордоз в поясничном отделе позвоночника", — подчеркнул эксперт.

Он акцентировал внимание на важности выполнения упражнений для глубоких мышц живота (поперечной, наружной и внутренней косых) и на укреплении больших ягодичных мышц. Комплекс таких упражнений можно разработать самостоятельно, но лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному специалисту — врачу по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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