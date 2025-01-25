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Эксперт Махова о недостатках горячей йоги: на что стоит обратить внимание?

1:11
Спорт

Эксперт в области осанки и естественного омоложения Ольга Махова поделилась мнением о недостатках стремительно набирающей популярность горячей йоги в интервью "Спорт-Экспресс". Эта практика проходит в помещениях с температурой от 30 до 40 градусов.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

По словам Ольги, во время таких тренировок значительно увеличивается вероятность обезвоживания. Усиленное потоотделение выводит из организма не только токсины и шлаки, но и жизненно важную жидкость. Поэтому сразу после занятия необходимо уделить внимание восстановлению водного баланса.

"Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой", — отметила Махова.

Эксперт отметила, что занятия горячей йогой могут привести к тепловому удару, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Еще один недостаток этой практики — необходимость тренироваться под руководством профессионала в специализированной студии, где поддерживаются оптимальные температура и влажность.

 

Уточнения

Сосу́ды — трубчатые органы у животных и человека, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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