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Не тренируйтесь так вечером: это ухудшает ваш сон

1:25
Спорт

Фитнес-инструктор и диетолог Светлана Бутова упомянула, что занятия спортом перед сном могут вызвать проблемы с засыпанием, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренировка в спортзале
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спортзале

"Из-за повышения уровня гормона стресса блокируется действие мелатонина. Поэтому непосредственно перед сном за 2-3 часа не следует интенсивно тренироваться. Лучше это время уделить занятиям в спокойном темпе", — пояснила эксперт.

Выбор тренировки в значительной степени определяется типом вашей работы. Если большую часть рабочего дня вы проводите на ногах, важно акцентировать внимание на этих мышцах во время занятий. Полезными станут упражнения, способствующие улучшению венозного кровообращения в нижних конечностях, что поможет снять напряжение и уменьшить отеки. Включение элементов йоги и растяжки в завершение дня поможет избавиться от эмоционального стресса и подготовит организм ко сну.

Если ваш рабочий день характеризуется малоподвижностью, в вечернюю тренировку стоит добавить базовые силовые и статичные упражнения. Это позволит сосредоточиться на укреплении мышечной системы. При этом нет необходимости истощать себя длительными тренировками; достаточно всего 20 минут регулярной физической активности в день для достижения ощутимых результатов.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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