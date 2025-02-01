Прокачай стальную выносливость: эти 3 тренировки сделают гладиатора из любого!

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Если вы уже долго тренируетесь, появились мышцы, гибкость и сила, но выносливости как будто не хватает, попробуйте эти три тренировки от элит-тренера World Class Антона Котова.

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Круговая тренировка

Она подойдет тем, кто не любит однообразие. Такая тренировка заключается в выполнении 3-6 кругов, состоящих из 6-15 упражнений. Выполняются они подряд с минимальным временем отдыха.

Циклические аэробные тренировки

Здесь речь идёт о выполнении какого-либо повторяющегося движения в течение определённого интервала времени. Это может быть ходьба на дорожке, бег, работа на эллиптическом тренажёре или любом другом кардио-оборудовании.

"Любая тренировка должна начинаться с разминки, и завершаться заминкой, например в виде стретчинга", — цитирует тренера "Чемпионат".

Высокоинтенсивная интервальная тренировка

Она точно не подойдёт новичкам. Смысл такого тренинга заключается в чередовании интервалов работы с высокой и низкой интенсивностью. Они подбираются в зависимости от ваших целей.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

