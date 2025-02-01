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Как не потерять форму? Чемпион рассказал, сколько тренировок можно пропустить без ущерба фигуре

1:16
Спорт

Иногда бывают ситуации, когда человек не может посещать спортзал, например, болезнь, командировка и прочее. Профессиональный пауэрлифтер, двукратный чемпион мира Сергей Скольский рассказал, как быстро можно потерять свою физическую форму без тренировок.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Срок, по его словам, зависит от продолжительности тренировочного процесса, вашего возраста, состояния здоровья и некоторых других показателей.

"Если вы вынужденно не можете заниматься силовыми тренировками, то первые несколько недель точно не будет причин для беспокойства. За такой период мышечную силу не потеряют ни новички, ни атлеты со стажем", — цитирует Скольского "Чемпионат".

Он добавил, что мышцы могут за это время уменьшиться в объемах. Однако не стоит расстраиваться, так как вернуть физическую форму можно за короткие сроки.

"Во время регулярных занятий накапливаются ядра мышечного волокна, которые и способствуют увеличению объёма. При прекращении занятий уменьшаются сами мышцы, но ядра сохраняются. То есть после возвращения к спорту нарастить прежние мускулы будет намного проще", — добавил спортсмен.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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