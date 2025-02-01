Почему качки с огромными мышцами могут быть слабее тех, у кого нет таких объемов?

Зачастую в спортзале можно увидеть следующую картину: опытный бодибилдер с огромными мышцами приседает со штангой, однако встать ему бывает тяжело. Профессиональный пауэрлифтер, двукратный чемпион мира Сергей Скольский объяснил такую ситуацию.
По его словам, сила не всегда зависит от мускулов.
Чем больше размер мышцы, тем толще её волокна. А значит, напрягаясь, она генерирует больше силы. Но существуют и другие факторы, влияющие на силу:
Тем, кто хочет стать сильнее, помогут тренировки с большими весами. Важно, чтобы количество повторений было минимальным. Наиболее оптимальным вариантом будут 2-5 повторений за один подход, сообщает "Чемпионат".
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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