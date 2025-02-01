Почему качки с огромными мышцами могут быть слабее тех, у кого нет таких объемов?

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Зачастую в спортзале можно увидеть следующую картину: опытный бодибилдер с огромными мышцами приседает со штангой, однако встать ему бывает тяжело. Профессиональный пауэрлифтер, двукратный чемпион мира Сергей Скольский объяснил такую ситуацию.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

По его словам, сила не всегда зависит от мускулов.

Чем больше размер мышцы, тем толще её волокна. А значит, напрягаясь, она генерирует больше силы. Но существуют и другие факторы, влияющие на силу:

Активность нервной системы. Кстати, этот показатель можно увеличить благодаря регулярным силовым занятиям.

Способность задействовать нужные мышцы.

Жёсткость сухожилий.

Тем, кто хочет стать сильнее, помогут тренировки с большими весами. Важно, чтобы количество повторений было минимальным. Наиболее оптимальным вариантом будут 2-5 повторений за один подход, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

