Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
700 млн лет назад Земля была ледяным шаром: как это повлияло на нашу планету
Alfa Romeo представит новый Giulia в 2026 году
Выбираем томаты-черри для засолки, салатов и свежих закусок
Как собаки выбирают свою жертву: научные факты
Так готовили в деревнях! Картошка станет мягче и вкуснее в разы
Кирилл Кяро рассказал о методах работы Юры Борисова
Защищаем губы от агрессивной погоды: простые советы
Интерьер в стиле Old Money: элегантность вне времени
Как определить скрученный пробег за пару минут

Почему качки с огромными мышцами могут быть слабее тех, у кого нет таких объемов?

1:01
Спорт

Зачастую в спортзале можно увидеть следующую картину: опытный бодибилдер с огромными мышцами приседает со штангой, однако встать ему бывает тяжело. Профессиональный пауэрлифтер, двукратный чемпион мира Сергей Скольский объяснил такую ситуацию.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

По его словам, сила не всегда зависит от мускулов.

Чем больше размер мышцы, тем толще её волокна. А значит, напрягаясь, она генерирует больше силы. Но существуют и другие факторы, влияющие на силу:

  • Активность нервной системы. Кстати, этот показатель можно увеличить благодаря регулярным силовым занятиям.
  • Способность задействовать нужные мышцы.
  • Жёсткость сухожилий.

Тем, кто хочет стать сильнее, помогут тренировки с большими весами. Важно, чтобы количество повторений было минимальным. Наиболее оптимальным вариантом будут 2-5 повторений за один подход, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Еда и рецепты
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Alfa Romeo представит новый Giulia в 2026 году
Выбираем томаты-черри для засолки, салатов и свежих закусок
Как собаки выбирают свою жертву: научные факты
Так готовили в деревнях! Картошка станет мягче и вкуснее в разы
Кирилл Кяро рассказал о методах работы Юры Борисова
Защищаем губы от агрессивной погоды: простые советы
Интерьер в стиле Old Money: элегантность вне времени
Как определить скрученный пробег за пару минут
США годами закрывали на это глаза
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.