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Вредные упражнения для женской фигуры: такая тренировка даст обратный эффект

1:36
Спорт

Не все упражнения, которые работают для мужчин, будут полезны и для женской фигуры. Более того, неправильный подход к может принести больше вреда, чем пользы.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Вредные упражнения для женщин

Приседания с большими весами

Во время этого упражнения идет нагрузка не только на ягодицы, но и на мускулы пресса и спины — они выступают в роли стабилизаторов позвоночника. Это может поспособствовать увеличению их объёма и "съедению" талии.

Наклоны с гантелями и боковые экстензии

Эти упражнения занимают первое место среди упражнений, которые категорически не нужно делать, если вы хотите себе стройную талию.

Жир на боках от них не уйдёт, а мышцы гипертрофируются, что и приведёт к увеличению талии в объёме, пишет "Чемпионат".

Жим штанги и гантелей

Если девушки дорожат бюстом, данным от природы, такие упражнения им противопоказаны. Дело в том, что грудные мускулы по размеру шире, чем женская грудь. Поэтому при их большом объёме создаётся эффект зрительного увеличения именно мышц, что выглядит некрасиво.

Упражнения на квадрицепс

Выпады вперёд с утяжелителями повлияют на то, что ваши ноги станут массивными, что не подходит для женской аккуратной фигуры.

Сведение ног на тренажёре

Внутренняя часть бедра — одна из наиболее уязвимых зон при формировании аккуратной фигуры. Такие упражнения только добавят объема ногам.

Альтернативой могут стать боковые выпады.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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