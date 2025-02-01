Круглые ягодицы как орешки: эти 5 упражнений действительно дадут результат
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Если вы хотите действительно накачать ягодицы, чтобы они были крепкими и круглыми, эта тренировка для вас.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется
После пяти упражнений, действительно будет заметен эффект, пишет "Чемпионат".
Приседания и становая тяга с гантелями
Подбираем подходящий для вас вес и делаем 15 раз.
"Бабочка" в боковой планке
- Нужно сделать 15 раз в каждую сторону.
- Исходное положение: упор на локте, ноги согнуты и сложены так, чтобы они соприкасались ступнями и коленями.
- Важно! Во время упражнения нужно разводить колени так, чтобы в верхней точке чувствовалось сильное напряжение в мышцах ягодиц.
Бег на месте и отведение ноги назад
- Нужно повторить 20 раз.
- Для выполнения вам можно встать у спинки стула.
- "Пробегите" три шага на месте. А на четвертом, как в упражнении "Ласточка", отведите назад ту ногу, на которой изначально стояли.
Приседания и отведение ноги в сторону
- Это упражнение нужно повторить 12 раз.
- Выполняя классическое приседание, следите, чтобы колени не заваливались вперёд. Выпрямившись, отведите ногу в сторону и повторите приседания. Чередуйте ноги, как вам удобно.
Ягодичный мостик
- Повторить нужно 10 раз.
- Во время выполнения упражнения мышцы должны быть напряжены: живот втянут, бёдра подобраны.
Уточнения
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру