Круглые ягодицы как орешки: эти 5 упражнений действительно дадут результат

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите действительно накачать ягодицы, чтобы они были крепкими и круглыми, эта тренировка для вас.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

После пяти упражнений, действительно будет заметен эффект, пишет "Чемпионат".

Приседания и становая тяга с гантелями

Подбираем подходящий для вас вес и делаем 15 раз.

"Бабочка" в боковой планке

Нужно сделать 15 раз в каждую сторону.

Исходное положение: упор на локте, ноги согнуты и сложены так, чтобы они соприкасались ступнями и коленями.

Важно! Во время упражнения нужно разводить колени так, чтобы в верхней точке чувствовалось сильное напряжение в мышцах ягодиц.

Бег на месте и отведение ноги назад

Нужно повторить 20 раз.

Для выполнения вам можно встать у спинки стула.

"Пробегите" три шага на месте. А на четвертом, как в упражнении "Ласточка", отведите назад ту ногу, на которой изначально стояли.

Приседания и отведение ноги в сторону

Это упражнение нужно повторить 12 раз.

Выполняя классическое приседание, следите, чтобы колени не заваливались вперёд. Выпрямившись, отведите ногу в сторону и повторите приседания. Чередуйте ноги, как вам удобно.

Ягодичный мостик

Повторить нужно 10 раз.

Во время выполнения упражнения мышцы должны быть напряжены: живот втянут, бёдра подобраны.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

