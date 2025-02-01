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Круглые ягодицы как орешки: эти 5 упражнений действительно дадут результат

1:29
Спорт

Если вы хотите действительно накачать ягодицы, чтобы они были крепкими и круглыми, эта тренировка для вас.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

После пяти упражнений, действительно будет заметен эффект, пишет "Чемпионат".

Приседания и становая тяга с гантелями

Подбираем подходящий для вас вес и делаем 15 раз.

"Бабочка" в боковой планке

  • Нужно сделать 15 раз в каждую сторону.
  • Исходное положение: упор на локте, ноги согнуты и сложены так, чтобы они соприкасались ступнями и коленями.
  • Важно! Во время упражнения нужно разводить колени так, чтобы в верхней точке чувствовалось сильное напряжение в мышцах ягодиц.

Бег на месте и отведение ноги назад

  • Нужно повторить 20 раз.
  • Для выполнения вам можно встать у спинки стула.
  • "Пробегите" три шага на месте. А на четвертом, как в упражнении "Ласточка", отведите назад ту ногу, на которой изначально стояли.

Приседания и отведение ноги в сторону

  • Это упражнение нужно повторить 12 раз.
  • Выполняя классическое приседание, следите, чтобы колени не заваливались вперёд. Выпрямившись, отведите ногу в сторону и повторите приседания. Чередуйте ноги, как вам удобно.

Ягодичный мостик

  • Повторить нужно 10 раз.
  • Во время выполнения упражнения мышцы должны быть напряжены: живот втянут, бёдра подобраны.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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