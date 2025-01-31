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Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы

2:45
Спорт

Скоро весна и уже пора задумываться над способами, чтобы подготовить свою фигуру к теплому сезону. С уверенностью носить модные короткие топы, облегающие боди вам поможет эта мини-тренировка на базе планки для избавления от складок на животике.

Упрощенная планка
Фото: verywellfit.com by Ben Goldstein, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упрощенная планка

За 7 минут в день вы сможете подтянуть пресс. Фитнес-блогер Таня Федорищева рассказала "Чемпионату", как это сделать.

Каждое упражнение делаем по 30 секунд.

Планка на коленях с подъёмом таза

  • Встаем на четвереньки, опираемся на колени и локти;
  • отводим таз назад и поднимаем его вверх;
  • затем подаём весь корпус вперёд, опуская таз ниже;
  • повторяем движение.

Планка на коленях с выпрямлением ног

  • Встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;
  • выпрямляем одну из ног, при этом оставляя носок на месте. Задерживаемся на четыре счёта в этом положении;
  • возвращаем ногу;
  • повторяем то же самое с другой ногой.

Планка на коленях со сменой положения рук и выпрямлением ног

  • Встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;
  • выпрямляем одну из рук, оставляя на ней упор;
  • затем выпрямляем вторую;
  • после поочерёдно возвращаемся на локти;
  • затем выпрямляем одну из ног, задерживаясь в таком положении на секунду;
  • возвращаем ногу в исходное положение;
  • повторяем движение со второй ногой.

Планка на коленях с касанием плеча

  • Встаём в положение планки на прямых руках. Колени согнуты и стоят на полу;
  • касаемся правой ладонью левого плеча;
  • возвращаем руку на место;
  • затем касаемся левой ладонью правого плеча;
  • вновь ставим руку на место.

Планка на прямых руках со сгибанием ног

  • Встаём в положение планки на прямых руках;
  • сгибаем одну ногу и сразу же выпрямляем её;
  • затем повторяем движение с другой ногой;
  • выполняем каждое движение динамично.

Планка на коленях

  • Встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;
  • опускаем таз и корпус, чтобы они образовали прямую линию;
  • стоим в таком положении.

Также делаем по 30 секунд: планку на коленях с поворотом корпуса; планку на коленях с вращением руками поочередно; подъём на мыски из положения на четвереньках; динамичную планку на мысках; планку с отведением таза назад; динамичную планку с подшагиваниями; планку с шагами на локтях; планку с выбрасыванием рук вперед; планку на коленях со сменой положения рук и выпрямлением ног.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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