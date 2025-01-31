Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы

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Скоро весна и уже пора задумываться над способами, чтобы подготовить свою фигуру к теплому сезону. С уверенностью носить модные короткие топы, облегающие боди вам поможет эта мини-тренировка на базе планки для избавления от складок на животике.

Фото: verywellfit.com by Ben Goldstein, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Упрощенная планка

За 7 минут в день вы сможете подтянуть пресс. Фитнес-блогер Таня Федорищева рассказала "Чемпионату", как это сделать.

Каждое упражнение делаем по 30 секунд.

Планка на коленях с подъёмом таза

Встаем на четвереньки, опираемся на колени и локти;

отводим таз назад и поднимаем его вверх;

затем подаём весь корпус вперёд, опуская таз ниже;

повторяем движение.

Планка на коленях с выпрямлением ног

Встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

выпрямляем одну из ног, при этом оставляя носок на месте. Задерживаемся на четыре счёта в этом положении;

возвращаем ногу;

повторяем то же самое с другой ногой.

Планка на коленях со сменой положения рук и выпрямлением ног

Встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

выпрямляем одну из рук, оставляя на ней упор;

затем выпрямляем вторую;

после поочерёдно возвращаемся на локти;

затем выпрямляем одну из ног, задерживаясь в таком положении на секунду;

возвращаем ногу в исходное положение;

повторяем движение со второй ногой.

Планка на коленях с касанием плеча

Встаём в положение планки на прямых руках. Колени согнуты и стоят на полу;

касаемся правой ладонью левого плеча;

возвращаем руку на место;

затем касаемся левой ладонью правого плеча;

вновь ставим руку на место.

Планка на прямых руках со сгибанием ног

Встаём в положение планки на прямых руках;

сгибаем одну ногу и сразу же выпрямляем её;

затем повторяем движение с другой ногой;

выполняем каждое движение динамично.

Планка на коленях

Встаём в положение планки на локтях. Колени согнуты и стоят на полу;

опускаем таз и корпус, чтобы они образовали прямую линию;

стоим в таком положении.

Также делаем по 30 секунд: планку на коленях с поворотом корпуса; планку на коленях с вращением руками поочередно; подъём на мыски из положения на четвереньках; динамичную планку на мысках; планку с отведением таза назад; динамичную планку с подшагиваниями; планку с шагами на локтях; планку с выбрасыванием рук вперед; планку на коленях со сменой положения рук и выпрямлением ног.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

