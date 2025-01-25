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Йоханнес Бё о решении брата завершить карьеру: мы не перестаём удивлять

1:10
Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё поделился своими мыслями о решении своего брата, трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё, завершить спортивную карьеру в конце текущего сезона.

Йоханнес Бё
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Йоханнес Бё

Йоханнес отметил, что их выдающиеся спортивные результаты продолжают вызывать восхищение у людей. Он подчеркнул, что нет ничего более захватывающего, чем выиграть гонку и занять первое место, после чего объявить об уходе. Об этом он рассказал в интервью NRK.

"Мы не перестаём удивлять людей. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а потом финишировать на вершине? Это прекрасно", — сказал Йоханнес Бё.

Сам Йоханнес ранее объявил о завершении своей карьеры. Тарьей Бё одержал победу в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025, который проходил в итальянском Антхольце. После гонки норвежский спортсмен выразил желание завершить карьеру на высокой ноте и посвятить больше времени своей семье.

Уточнения

Йоха́ннес Ти́ннес Бё (норв. Johannes Thingnes Bø; род. 16 мая 1993, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках), 20-кратный чемпион мира (10 раз в личных гонках).

Та́рьей Бё (норв. Tarjei Bø; род. 29 июля 1988, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира (девять раз в эстафетах и дважды в личных гонках).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Йоханнес Бё о решении брата завершить карьеру: мы не перестаём удивлять
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