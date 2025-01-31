Скиньте 10 кг на велосипеде! Сколько для этого нужно заниматься?

Одна 45-минутная тренировка на велотренажере сжигает до 300-400 калорий. Сколько же нужно крутить педали, чтобы похудеть на 10 килограмм? Разберемся ниже.
Спортивный нутрициолог Ксения Кукушкина рассказала, что этот вид физической активности повышает скорость метаболизма, укрепляет мышцы и сжигает жир.
Мастер-тренер сети сайкл-студий Рената Шишева добавила, что на сайкле также хорошо прорабатываются мышцы кора и рук.
"Занятия проходят под драйвовую музыку, в атмосфере тёмного помещения с разноцветной подсветкой. Это создаёт ощущение, скорее, вечеринки, чем изнурительной ненавистной тренировки", — цитирует Шишеву "Чемпионат".
Она добавила, что тренировка продолжительностью 45 минут сжигает до 300-400 калорий. Если вы будете заниматься от двух раз в неделю, при правильном восстановлении и здоровом питании скинуть 10 кг сможете очень быстро.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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