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Скиньте 10 кг на велосипеде! Сколько для этого нужно заниматься?

1:05
Спорт

Одна 45-минутная тренировка на велотренажере сжигает до 300-400 калорий. Сколько же нужно крутить педали, чтобы похудеть на 10 килограмм? Разберемся ниже.

Тренировка на велотренажере
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка на велотренажере

Спортивный нутрициолог Ксения Кукушкина рассказала, что этот вид физической активности повышает скорость метаболизма, укрепляет мышцы и сжигает жир.

Мастер-тренер сети сайкл-студий Рената Шишева добавила, что на сайкле также хорошо прорабатываются мышцы кора и рук.

"Занятия проходят под драйвовую музыку, в атмосфере тёмного помещения с разноцветной подсветкой. Это создаёт ощущение, скорее, вечеринки, чем изнурительной ненавистной тренировки", — цитирует Шишеву "Чемпионат".

Она добавила, что тренировка продолжительностью 45 минут сжигает до 300-400 калорий. Если вы будете заниматься от двух раз в неделю, при правильном восстановлении и здоровом питании скинуть 10 кг сможете очень быстро.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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