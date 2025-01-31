Скиньте 10 кг на велосипеде! Сколько для этого нужно заниматься?

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Одна 45-минутная тренировка на велотренажере сжигает до 300-400 калорий. Сколько же нужно крутить педали, чтобы похудеть на 10 килограмм? Разберемся ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка на велотренажере

Спортивный нутрициолог Ксения Кукушкина рассказала, что этот вид физической активности повышает скорость метаболизма, укрепляет мышцы и сжигает жир.

Мастер-тренер сети сайкл-студий Рената Шишева добавила, что на сайкле также хорошо прорабатываются мышцы кора и рук.

"Занятия проходят под драйвовую музыку, в атмосфере тёмного помещения с разноцветной подсветкой. Это создаёт ощущение, скорее, вечеринки, чем изнурительной ненавистной тренировки", — цитирует Шишеву "Чемпионат".

Она добавила, что тренировка продолжительностью 45 минут сжигает до 300-400 калорий. Если вы будете заниматься от двух раз в неделю, при правильном восстановлении и здоровом питании скинуть 10 кг сможете очень быстро.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

