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Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега

1:40
Спорт

Многие считают бег одним из самых удобных способов похудеть, но что делать, если вам надоела такая однообразная активность? Ниже перечислим 5 занятий, которые сожгут столько же калорий, сколько и часовая пробежка.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Кстати, за это время можно сжечь порядка 500 калорий.

5 альтернатив бегу

Гребной тренажёр

Это занятие тоже сжигает около 600 ккал в час и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Такая нагрузка безопасна для суставов, пишет "Чемпионат".

Сайкл

Это кардиотренировка на велотренажёрах поможет сжечь до 400-500 калорий в час. На таком занятии не просто крутят педали, а отжимаются от руля и поднимаются на возвышенность.

Круговая тренировка

Это отличный способ потратить около 550 ккал. Он включает 4-8 функциональных упражнений, которые выполняются в 3-6 циклов. Такая тренировка поможет развить выносливость.

Hot-йога

Это тренировка при температуре от 30 градусов и влажности от 40%. Она заставит вас хорошенько попотеть — в прямом смысле. Затраты калорий на йоге достигают 470 ккал за час.

Плавание

Вы сможете потратить 450-550 калорий за час. Энергия при плавание расходуется и на поддержание температуры тела в воде. Этот вид активности полезен тем, кто хочет иметь ровную и красивую спину.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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