Пять порций овощей и фруктов сравнимы с 4000 шагов в день

Вместо тренировки: названы продукты, заменяющие 4000 шагов в день

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Сбалансированный рацион помогает не только улучшить общее состояние здоровья, но и частично заменить физическую активность. Новое исследование показало, что употребление пяти порций овощей и фруктов в день может быть эквивалентно 4000 шагам.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Овощи и фрукты способствуют ускорению обмена веществ и процессу жиросжигания. Простые продукты, такие как свежие фрукты, зелень или овощные салаты, поддерживают тело в тонусе, а их регулярное употребление улучшает показатели здоровья.

Учёные отмечают, что питание не может полностью заменить спорт, однако сбалансированный рацион усиливает эффективность физических нагрузок. Здоровое питание в сочетании с умеренной активностью помогает достичь лучших результатов.

Исследование подчеркнуло важность рациона для поддержания активного образа жизни. Ежедневное потребление овощей и фруктов благотворно влияет на метаболизм, нормализует уровень холестерина и улучшает общее самочувствие.

Такой подход позволяет не только чувствовать себя лучше, но и быть активным без чрезмерных усилий.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.



