Сожгите до 12 ккал за минуту! Это упражнение поможет похудеть за месяц

Упражнение "Скалолаз" или "альпинист" — новая версия классической планки. Также это одно из лучших упражнений, чтобы похудеть.
"Упражнение "альпинист" прекрасно влияет на тело, при условии, что вы выполняете все движения правильно", — цитирует тренера Елену Коблову "Чемпионат".
Важно! За минуту выполнения упражнения "альпинист" вы сможете сжечь от 8 до 12 калорий. Это будет зависеть от особенностей организма.
Как делать?
Добавим, что упражнение нужно делать динамично, без остановок.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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