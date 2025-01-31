Сожгите до 12 ккал за минуту! Это упражнение поможет похудеть за месяц

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Упражнение "Скалолаз" или "альпинист" — новая версия классической планки. Также это одно из лучших упражнений, чтобы похудеть.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнение планка

"Упражнение "альпинист" прекрасно влияет на тело, при условии, что вы выполняете все движения правильно", — цитирует тренера Елену Коблову "Чемпионат".

Важно! За минуту выполнения упражнения "альпинист" вы сможете сжечь от 8 до 12 калорий. Это будет зависеть от особенностей организма.

Как делать?

Встаньте в упор лёжа на прямых руках, ладони стоят строго под плечами;

Одну из ног согните и подтяните к туловищу;

Вернитесь в исходное положение;

Затем согните вторую ногу и верните её обратно. Это будет похоже на бег.

Добавим, что упражнение нужно делать динамично, без остановок.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

