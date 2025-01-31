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Лего на животе — легко! Обрести идеальный пресс поможет это странное упражнение

0:52
Спорт

Упражнение "молитва" на пресс очень эффективно, поэтому его обожают некоторые спортсмены.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Во время его выполнения задействованы прямая, поперечная и косые мышцы живота. Также работают широчайшая мышца спины и мышцы ног в качестве стабилизатора.

Эффект будет виден быстрее, если вы будете работать с отягощением, пишет "Чемпионат".

Как делать "молитву"?

  • Встаньте перед блоком на колени на таком расстоянии, чтобы иметь возможность наклониться к полу;
  • Возьмите в руки рукоять с косичками;
  • Держите руки у головы и начните наклоняться до касания лбом пола;
  • После этого плавно вернитесь в исходное положение.

Важно, чтобы во время выполнения упражнения верх вашего тела был подвижным.

Упражнение делать не стоит, если вы новичок в тренажерном зале.

Уточнения

/>Lego (ле́го, от дат. Leg-godt — «играй хорошо») — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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