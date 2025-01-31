Лего на животе — легко! Обрести идеальный пресс поможет это странное упражнение

Упражнение "молитва" на пресс очень эффективно, поэтому его обожают некоторые спортсмены.
Во время его выполнения задействованы прямая, поперечная и косые мышцы живота. Также работают широчайшая мышца спины и мышцы ног в качестве стабилизатора.
Эффект будет виден быстрее, если вы будете работать с отягощением, пишет "Чемпионат".
Как делать "молитву"?
Важно, чтобы во время выполнения упражнения верх вашего тела был подвижным.
Упражнение делать не стоит, если вы новичок в тренажерном зале.
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