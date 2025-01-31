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Кубики мечты на теле вам гарантированы! Три лучших упражнения на пресс в зале

1:50
Спорт

Многие мужчины и женщины мечтают накачать пресс, потому что это красиво. Сейчас еще и актуально быть физически сильным и иметь подтянутое и спортивное тело. Как добиться кубиков мечты, расскажем ниже.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

"Есть два вида упражнений — вертикальные и горизонтальные. Первый — это те движения, которые мы выполняем сидя или стоя. Самые популярные из них: вертикальные скручивания к ноге и "русский твист", — цитирует фитнес-тренера Оксану Трофимчук "Чемпионат".

Она добавила, что тренировка на пресс в тренажёрном зале поможет сделать сильнее прямые и косые брюшные мышцы на всех уровнях, межрёберные мышцы, разгибатели позвоночника.

Вертикальные скручивания к ноге

  • Положите руки на затылок, локти разведите в стороны.
  • Ноги поставьте на ширине плеч.
  • На выдохе подтяните правое колено к центру груди.
  • Корпус не наклоняйте, но округляйте поясницу.

"Русский твист"

  • Сядьте на коврик, ноги немного согните в коленях.
  • Руки слегка согните и держите перед собой в замке.
  • На выдохе скрутите корпус вправо, направляя кисти рук в сторону пола.
  • Двигаться должна только верхняя часть туловища.
  • Вдохните и вернитесь в исходное положение, после чего повторите то же самое в левую сторону.
  • Чтобы увеличить нагрузку, можете добавить блин или гантель.

Прямые скручивания

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте на пол.
  • Руки заведите за голову и сомкните в замок.
  • На выдохе выполните скручивание, оторвите плечи от пола и напрягите пресс.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Уточнения

/>Lego (ле́го, от дат. Leg-godt — «играй хорошо») — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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