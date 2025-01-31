Кубики мечты на теле вам гарантированы! Три лучших упражнения на пресс в зале

Многие мужчины и женщины мечтают накачать пресс, потому что это красиво. Сейчас еще и актуально быть физически сильным и иметь подтянутое и спортивное тело. Как добиться кубиков мечты, расскажем ниже.
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мышцы пресса
"Есть два вида упражнений — вертикальные и горизонтальные. Первый — это те движения, которые мы выполняем сидя или стоя. Самые популярные из них: вертикальные скручивания к ноге и "русский твист", — цитирует фитнес-тренера Оксану Трофимчук "Чемпионат".
Она добавила, что тренировка на пресс в тренажёрном зале поможет сделать сильнее прямые и косые брюшные мышцы на всех уровнях, межрёберные мышцы, разгибатели позвоночника.
Вертикальные скручивания к ноге
Положите руки на затылок, локти разведите в стороны.
Ноги поставьте на ширине плеч.
На выдохе подтяните правое колено к центру груди.
Корпус не наклоняйте, но округляйте поясницу.
"Русский твист"
Сядьте на коврик, ноги немного согните в коленях.
Руки слегка согните и держите перед собой в замке.
На выдохе скрутите корпус вправо, направляя кисти рук в сторону пола.
Двигаться должна только верхняя часть туловища.
Вдохните и вернитесь в исходное положение, после чего повторите то же самое в левую сторону.
Чтобы увеличить нагрузку, можете добавить блин или гантель.
Прямые скручивания
Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте на пол.
Руки заведите за голову и сомкните в замок.
На выдохе выполните скручивание, оторвите плечи от пола и напрягите пресс.