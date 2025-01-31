Кубики мечты на теле вам гарантированы! Три лучших упражнения на пресс в зале

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие мужчины и женщины мечтают накачать пресс, потому что это красиво. Сейчас еще и актуально быть физически сильным и иметь подтянутое и спортивное тело. Как добиться кубиков мечты, расскажем ниже.

Фото: freepik мышцы пресса

"Есть два вида упражнений — вертикальные и горизонтальные. Первый — это те движения, которые мы выполняем сидя или стоя. Самые популярные из них: вертикальные скручивания к ноге и "русский твист", — цитирует фитнес-тренера Оксану Трофимчук "Чемпионат".

Она добавила, что тренировка на пресс в тренажёрном зале поможет сделать сильнее прямые и косые брюшные мышцы на всех уровнях, межрёберные мышцы, разгибатели позвоночника.

Вертикальные скручивания к ноге

Положите руки на затылок, локти разведите в стороны.

Ноги поставьте на ширине плеч.

На выдохе подтяните правое колено к центру груди.

Корпус не наклоняйте, но округляйте поясницу.

"Русский твист"

Сядьте на коврик, ноги немного согните в коленях.

Руки слегка согните и держите перед собой в замке.

На выдохе скрутите корпус вправо, направляя кисти рук в сторону пола.

Двигаться должна только верхняя часть туловища.

Вдохните и вернитесь в исходное положение, после чего повторите то же самое в левую сторону.

Чтобы увеличить нагрузку, можете добавить блин или гантель.

Прямые скручивания

Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте на пол.

Руки заведите за голову и сомкните в замок.

На выдохе выполните скручивание, оторвите плечи от пола и напрягите пресс.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Уточнения

/>Lego (ле́го, от дат. Leg-godt — «играй хорошо») — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.

