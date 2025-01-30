Качаем пресс с помощью планки! Как для этого делать популярное упражнение?

Возможно ли накачать пресс с помощью популярной и всеми любимой планки? На этот вопрос ответила фитнес-тренер Алёна Аверьянова.
"Тренировки и физические нагрузки благотворно влияют на здоровье внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, не говоря уже о внешнем виде и общем самочувствии", — цитирует ее "Чемпионат".
Это упражнение поможет укрепить мышцы кора, спины, плеч и бёдер. Также у вас улучшится осанка и стабильность корпуса.
"Не стоит перенапрягаться, если вы чувствуете боль или дискомфорт. При наличии проблем со здоровьем лучше заранее проконсультироваться с врачом", — добавила тренер.
Кстати, укрепить пресс также помогут боковая и динамическая планка.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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