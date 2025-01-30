Качаем пресс с помощью планки! Как для этого делать популярное упражнение?

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Возможно ли накачать пресс с помощью популярной и всеми любимой планки? На этот вопрос ответила фитнес-тренер Алёна Аверьянова.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

"Тренировки и физические нагрузки благотворно влияют на здоровье внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, не говоря уже о внешнем виде и общем самочувствии", — цитирует ее "Чемпионат".

Планка на пресс

Это упражнение поможет укрепить мышцы кора, спины, плеч и бёдер. Также у вас улучшится осанка и стабильность корпуса.

Как делать?

Лягте на живот, опираясь на предплечья и носки ног.

Поднимите тело, чтобы оно образовало прямую линию от головы до пяток.

Напрягите мышцы пресса и стойте так 30-60 секунд.

Важно стараться сохранять ровное дыхание и следить за правильным положением. Плечи должны быть опущены, спина — прямой, а живот — подтянутым.

"Не стоит перенапрягаться, если вы чувствуете боль или дискомфорт. При наличии проблем со здоровьем лучше заранее проконсультироваться с врачом", — добавила тренер.

Кстати, укрепить пресс также помогут боковая и динамическая планка.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

