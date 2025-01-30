Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальную форму ногтей: 3 главных варианта
Глушить мотор при остановке ДПС — полезная привычка или лишний риск
Десерт без муки и яиц: попробуйте лёгкий клубничный мусс
Экономика Польши лидирует в Европе на фоне спада производства в Германии и Франции
Как превратить старые виниловые пластинки в уникальные элементы интерьера
Как вырастить огурцы на две недели раньше соседей: проверенный метод
Модные акценты 2025: 9 аксессуаров для создания стильного образа
Кошка всегда хочет есть? Разбираемся, в чём дело и как помочь
Невролог рассказал, какой тип магния самый полезный для мозга: улучшает память и способность к обучению

Качаем пресс с помощью планки! Как для этого делать популярное упражнение?

1:14
Спорт

Возможно ли накачать пресс с помощью популярной и всеми любимой планки? На этот вопрос ответила фитнес-тренер Алёна Аверьянова.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

"Тренировки и физические нагрузки благотворно влияют на здоровье внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, не говоря уже о внешнем виде и общем самочувствии", — цитирует ее "Чемпионат".

Планка на пресс

Это упражнение поможет укрепить мышцы кора, спины, плеч и бёдер. Также у вас улучшится осанка и стабильность корпуса.

Как делать?

  • Лягте на живот, опираясь на предплечья и носки ног.
  • Поднимите тело, чтобы оно образовало прямую линию от головы до пяток.
  • Напрягите мышцы пресса и стойте так 30-60 секунд.
  • Важно стараться сохранять ровное дыхание и следить за правильным положением. Плечи должны быть опущены, спина — прямой, а живот — подтянутым.

"Не стоит перенапрягаться, если вы чувствуете боль или дискомфорт. При наличии проблем со здоровьем лучше заранее проконсультироваться с врачом", — добавила тренер.

Кстати, укрепить пресс также помогут боковая и динамическая планка.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Последние материалы
"Девять жизней" в действии: кот из Швеции пережил стирку
Как адаптировать детскую под нужды подростка: идеи и решения
Как выбрать роутер для дома: мощность, скорость и устойчивость к помехам
Психологи назвали главную ошибку, которую многие совершают во время отпуска
Технический сбой радара Canac парализовал небо Бельгии
5 популярных мифов о лягушках, которые не соответствуют действительности
В России начали красить пшеницу для экспорта в другие страны
Что надеть на свидание: идеи, которые всегда работают
Устали от ночных кошачьих выходок: секреты спокойного сна без побудок
Шампиньоны по-новому: рецепт с нежным соусом и насыщенным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.