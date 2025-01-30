Я ем шоколад и худею! Это необычное комбо для завтрака поможет сжечь вредный жир

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Что такое бурый и белый жир, и как они влияют на наш вес? Разберёмся в этом материале с врачом Уильямом Ли.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Доктор, специализирующийся на связи между едой и здоровьем, предложил способ, чтобы бороться с белым жиром — начинать день с комбинации тёмного шоколада и кофе.

Врач уверен, что такой утренний прием пищи запустит процессы сжигания вредного жира в организме.

Однако важно выбирать правильный шоколад — необходимо отдавать предпочтение продукту с содержанием какао не менее 80%. Именно в нём содержится большое количество полифенолов. Они и борются с вредным белым жиром.

"Кофе и тёмный шоколад содержат полифенолы, которые активизируют бурый жир, способствующий сжиганию вредного белого жира", — отметил Уильям Ли.

Этот завтрак поможет эффективно стимулировать обмен веществ, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

