Я ем шоколад и худею! Это необычное комбо для завтрака поможет сжечь вредный жир

Что такое бурый и белый жир, и как они влияют на наш вес? Разберёмся в этом материале с врачом Уильямом Ли.
Доктор, специализирующийся на связи между едой и здоровьем, предложил способ, чтобы бороться с белым жиром — начинать день с комбинации тёмного шоколада и кофе.
Врач уверен, что такой утренний прием пищи запустит процессы сжигания вредного жира в организме.
Однако важно выбирать правильный шоколад — необходимо отдавать предпочтение продукту с содержанием какао не менее 80%. Именно в нём содержится большое количество полифенолов. Они и борются с вредным белым жиром.
"Кофе и тёмный шоколад содержат полифенолы, которые активизируют бурый жир, способствующий сжиганию вредного белого жира", — отметил Уильям Ли.
Этот завтрак поможет эффективно стимулировать обмен веществ, пишет "Чемпионат".
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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