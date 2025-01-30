Забудь о бургерах и пицце! Какие тренировки отвлекут ваши мысли о голоде?

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Ученые выяснили, какой вид тренировок поможет вам снизить уровень голода. Особенно это заменят женщины.

Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фаст фуд бургер

Интенсивные занятия подавляют голод у здоровых взрослых людей сильнее, чем умеренные упражнения, пишет Journal of the Endocrine Society.

Исследователи изучили влияние интенсивности упражнений на уровень грелина и аппетит. Грелин, известный как "гормон голода" влияет на энергетический баланс, аппетит, гомеостаз глюкозы, иммунную функцию, сон и память.

В материале сказано, что лучше относиться к упражнениям как к "лекарству", "дозе", которые должны подбираться индивидуально.

"Наши исследования показывают, что высокоинтенсивные упражнения могут быть важны для подавления аппетита, что особенно полезно в рамках программы по снижению веса", — пишет автор статьи.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.



