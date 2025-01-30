Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин

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О необычном методе похудения рассказал фитнес-тренер Брэндон Палмер. Благодаря ему вы сможете сжигать жир на животе всего за 20 минут.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Для достижения таких результатов он советует вместо длительных кардиотренировок лишь сменить настройки беговой дорожки.

"Ходьба или бег трусцой 20 минут на третьей скорости на уклоне 15 градусов в конце тренировки избавят вас от жира на животе и приведут тело в тонус быстрее, чем часы кардиотренировок", — считает тренер.

Такая нагрузка задействует основные группы мышц и тонизирует живот. Это позволит похудеть, пишет "Чемпионат".