Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин

О необычном методе похудения рассказал фитнес-тренер Брэндон Палмер. Благодаря ему вы сможете сжигать жир на животе всего за 20 минут.
Для достижения таких результатов он советует вместо длительных кардиотренировок лишь сменить настройки беговой дорожки.
"Ходьба или бег трусцой 20 минут на третьей скорости на уклоне 15 градусов в конце тренировки избавят вас от жира на животе и приведут тело в тонус быстрее, чем часы кардиотренировок", — считает тренер.
Такая нагрузка задействует основные группы мышц и тонизирует живот. Это позволит похудеть, пишет "Чемпионат".
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