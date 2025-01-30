Спортивные выходные всей семьёй: в Лужниках пройдёт большой зимний праздник

"Зимний день московского спорта" 2 февраля пройдет в "Лужниках".

Фото: freepik by senivpetro Ледовый каток

Жителей столицы ждут с 11:00 до 19:00 на парковке аквакомплекса.

Посетители смогут попробовать себя в кёрлинге, дриблинге, лазерном биатлоне, гонке на снегоступах и в других зимних активностях.

Кроме спорта, гостей ждут и развлечения. Так, на главной сцене площадки пройдёт концертом известных российских певцов. В списке хэдлайнеров: Нюша, Алсу и Митя Фомин.

Детская зона также будет организована. Там ребята смогут поучаствовать в конкурсе по лепке снеговика, сыграть в падающую башню в большой дженге и покататься на большом зимнем паровозе, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Больша́я спорти́вная аре́на олимпи́йского ко́мплекса «Лужники́» (до 1992 года — Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина) — московский стадион, центральная часть спортивного комплекса «Лужники», расположенного неподалёку от Воробьёвых гор.

