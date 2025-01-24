Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три продукта — десять салатов: быстрые рецепты для неожиданных гостей
Садальский рассказал, как певец Юлиан переехал жить к Нонне Мордюковой
Как мировая магнитная модель меняет навигацию
Питание без аллергии: топ-5 гипоаллергенных белков для ваших собак и кошек
Признаки того, что пора менять бальзам для волос
Названы упражнения, которые делают сон крепким и спокойным
Кредитная история: как её улучшить после просрочек
Опасные последствия золы для овощей и декоративных растений
Без уксуса и дорогих химикатов: вот как легко удалить плесень из ванной

Тренер Ильин рассказал, как добиться рельефных плеч и не навредить себе

Как накачать плечи: восемь упражнений для мужчин
Спорт

Фитнес-тренер World Class Борис Ильин поделился проверенным комплексом из восьми упражнений, которые помогут мужчинам нарастить объём и рельеф плеч. Этот набор подходит для разных уровней подготовки и включает в себя как базовые, так и вспомогательные упражнения.

Мужчина в спортзале
Фото: flickr.com by Джон Ву, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина в спортзале

Жим штанги вверх считается одним из самых эффективных базовых движений. Оно направлено на развитие передней и боковой частей дельтовидных мышц. Упражнение выполняется стоя или сидя с ровной спиной: штанга выжимается вверх на выдохе, а на вдохе возвращается к подбородку.

Для равномерной нагрузки на обе стороны отлично подойдёт жим гантелей вверх. Он выполняется по той же технике, но позволяет работать с большей амплитудой движения, прорабатывая каждую руку отдельно.

Отведение рук стоя помогает укрепить боковые пучки дельт. Для этого достаточно взять гантели, слегка наклонить корпус вперёд и поднимать руки в стороны, не сгибая локти.

Отведение рук в наклоне — ещё одно полезное упражнение для плеч. В этом движении задействуются задние пучки дельтовидных мышц. Оно выполняется с наклоном корпуса вперёд, а гантели поднимаются параллельно полу.

Фейспул или тяга каната к лицу развивает заднюю дельту и трапециевидную мышцу. Это упражнение выполняется на блоке или с использованием резинки, которая тянется к лицу, создавая напряжение.

Для укрепления вращательной манжеты плеч рекомендуется включить в тренировку вращение плеча наружу с резинкой. Резинка закрепляется на уровне локтя, а движение осуществляется рукой от корпуса наружу.

Подъём рук с гантелями перед собой акцентированно прорабатывает передние пучки дельт. Упражнение выполняется стоя, с поднятием гантелей перед собой до уровня глаз и контролируемым возвращением в исходное положение.

Завершить комплекс можно отведением резинки перед собой. Это движение направлено на укрепление стабилизирующих мышц плеч. Резинка натягивается в вытянутых перед собой руках, которые плавно разводятся в стороны.

Борис Ильин подчёркивает, что любые тренировки необходимо начинать с качественной разминки. Это помогает избежать травм и подготовить мышцы к нагрузкам.

Начинать упражнения рекомендуется с небольшого веса, постепенно увеличивая его для прогресса. Такой подход позволит добиться рельефа и силы, сохраняя здоровье плечевых суставов.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Домашние животные
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья Аудио 
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Цвета в одежде, которые помогают выглядеть моложе
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Опасные последствия золы для овощей и декоративных растений
В США отметили растущее производство средств ПВО в России
Без уксуса и дорогих химикатов: вот как легко удалить плесень из ванной
Тренды в уходе за волосами: что действительно работает
Влияние холостого хода на ваш мотор: разоблачение мифов
Эффективные методы увеличения урожайности ягод: малина и смородина
Российская стюардесса рассказала об опаснейшем аэропорте мира
Хозяев проверяют: почему приюты так строго подходят к выбору владельцев
Лучшие фасоны платьев, которые делают фигуру стройнее
Сейсмическая опасность Алматы волнует специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.