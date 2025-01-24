Российский гандболист погиб в зоне СВО

28-летний гандболист клуба "Пермские медведи" Илья Кожевников погиб в зоне СВО на Украине.
"Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком. А еще он был отличным вратарем своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам", — сообщили на сайте "Пермских медведей".
Где именно служил Кожевников, и как он погиб, неизвестно.
Спортсмен ранее выступал за команды "Медведи-ГИПУ" и "Пермские медведи-Академия", пишет РБК Спорт.
Гандбол (дат. håndbold, англ. handball от hand — рука и ball — мяч) — командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде).
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