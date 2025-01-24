Российский гандболист погиб в зоне СВО

28-летний гандболист клуба "Пермские медведи" Илья Кожевников погиб в зоне СВО на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

"Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком. А еще он был отличным вратарем своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам", — сообщили на сайте "Пермских медведей".

Где именно служил Кожевников, и как он погиб, неизвестно.

Спортсмен ранее выступал за команды "Медведи-ГИПУ" и "Пермские медведи-Академия", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Гандбол (дат. håndbold, англ. handball от hand — рука и ball — мяч) — командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и вратарь в каждой команде).

