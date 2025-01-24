Челси заплатит рекордную сумму за 16-летнего казахстанского игрока

Лондонский клуб "Челси" готов отдать 4,3 миллиона евро за 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева из алматинского "Кайрата".

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Этот пятилетний контракт можно назвать рекордным в истории казахстанского футбола.

Договор начнет действовать в августе 2026 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

Оказалось, что 2,4 миллиона евро — фиксированная сумма, остальная часть суммы — бонусы за игры в "Кайрате", "Челси" и любом другом клубе, где его могут арендовать.

Ранее самым дорогим казахстанским футболистом был Алип, которого купил санкт-петербургский "Зенит". Его трансфер оценили в 2 миллиона евро. Сделка по переходу Твумаси из "Астаны" в "Алавес" за 3 миллиона евро стала рекордной в истории лиги.

Информацию о сделке позже подтвердил главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

