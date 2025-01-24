Как мужчинe после 30 эффективно накачать пресс?

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Двукратный чемпион России по лёгкой атлетике, мастер спорта и эксперт по фитнесу Александр Мироненко рассказал "Спорт-Экспресс", как мужчине после 30 лет накачать пресс.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спортивное тело

"С годами обменные процессы замедляются, а повседневная рутина и работа способствуют ухудшению внешнего вида. Но многие мужчины по-прежнему хотят оставаться подтянутыми. Особенно проблемной в этот период становится область живота", — пояснил специалист.

С чего стоит начать, так это с обеспечения сбалансированного питания. По мнению Александра Мироненко, рацион должен содержать значительное количество белков, полезных жиров, углеводов и овощей. Это, по его словам, способствует формированию мышечной массы и снижению жировых отложений в области живота. Он также отметил важность отказа от вредных перекусов, полуфабрикатов, сахара и алкоголя.

После того как наладите питание, важно обратить внимание на регулярные тренировки. Эксперт отметил, что в программу занятий следует включить упражнения для мышц пресса, такие как скручивания, планки, обратные скручивания и ротационные движения. Эти упражнения способствуют укреплению мышц и делают пресс более выразительным. Он также подчеркнул, что не менее половины упражнений следует выполнять в лежачем положении, а другие — стоя.

Специалист порекомендовал сосредоточиться на тренировках формата "ФуллБоди", охватывающих все мышцы за одно занятие. Кроме того, он отметил важность кардионагрузок, таких как бег, велосипед и плавание, которые помогают избавиться от жира и уменьшить объем живота. Рекомендуется больше ходить, а по выходным — выбраться на длительные прогулки, такие как хайкинг или треккинг, уделяя внимание нахождению в "зоне жиросжигания" по показателям пульса во время этих активностей.

В заключение Александр Мироненко рекомендовал уделять внимание полноценному отдыху и качественному сну, а также следить за уровнем стресса. Избыток кортизола способен вызвать накопление жира в области живота, что сделает стремление к плоскому прессу менее реальным.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

