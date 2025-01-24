Как уменьшить объём на внутренней стороне бёдер?

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Мастер спорта, двукратный чемпион России по лёгкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко рассказал "Спорт-Экспресс", как убрать жир с внутренней поверхности бёдер.

Фото: freepik упражнения для стройности бёдер

"Для того, чтобы избавиться от жира, неважно в какой области — необходимо создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше, чем тратить. Нужно меньше есть обработанных продуктов, сладостей и жирной пищи и больше овощей, фруктов и белковых продуктов", — пояснил специалист.

Александр Мироненко утверждает, что для сжигания жира на внутренней стороне бёдер необходимо увеличить уровень физической активности. Он рекомендует заниматься аэробными упражнениями, такими как бег, езда на велосипеде и плавание, а также добавлять силовые тренировки, которые помогут укрепить мышцы и ускорить метаболизм.

Кроме того, для эффективного сжигания жира важно употреблять достаточное количество воды — как минимум 2 литра в день. Фитнес-эксперт отмечает, что убрать жир с внутренней поверхности бёдер нельзя быстро; это длительный процесс, который требует терпения, регулярности и упорства. Также он подчеркивает уникальность каждого организма, в результате чего итоги могут быть индивидуальными.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

