Упражнения, которые спасут ваше тело при сидячей работе

Врач-невролог Марина Хамурзова рассказала о наиболее эффективных упражнениях, которые помогут офисным работникам справиться с последствиями малоподвижного образа жизни.
По словам Хамурзовой, длительная сидячая работа особенно негативно сказывается на состоянии шеи и запястий. Кроме того, отсутствие физической активности повышает риск развития таких заболеваний, как остеохондроз, геморрой и простатит.
Для снижения нагрузки на организм врач посоветовала включить в рабочий день несколько простых упражнений. Одно из них — попеременное напряжение и расслабление мышц живота, которое можно выполнять прямо на рабочем месте.
Ещё одно упражнение — нужно вытянуть ноги и напрячь мышцы бедёр поочередно с обеих сторон.
Завершающим этапом будет сгибание и вытягивание ног, что улучшает кровообращение и снимает напряжение.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет предотвратить неприятные последствия сидячей работы и улучшить общее самочувствие.
Рекомендации специалиста были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения России.
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