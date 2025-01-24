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Упражнения, которые спасут ваше тело при сидячей работе

1:14
Спорт

Врач-невролог Марина Хамурзова рассказала о наиболее эффективных упражнениях, которые помогут офисным работникам справиться с последствиями малоподвижного образа жизни. 

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

По словам Хамурзовой, длительная сидячая работа особенно негативно сказывается на состоянии шеи и запястий. Кроме того, отсутствие физической активности повышает риск развития таких заболеваний, как остеохондроз, геморрой и простатит.

Для снижения нагрузки на организм врач посоветовала включить в рабочий день несколько простых упражнений. Одно из них — попеременное напряжение и расслабление мышц живота, которое можно выполнять прямо на рабочем месте.

Ещё одно упражнение — нужно вытянуть ноги и напрячь мышцы бедёр поочередно с обеих сторон.

Завершающим этапом будет сгибание и вытягивание ног, что улучшает кровообращение и снимает напряжение.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет предотвратить неприятные последствия сидячей работы и улучшить общее самочувствие.

Рекомендации специалиста были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения России.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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