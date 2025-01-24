Вот как продолжать заниматься спортом в холодную зимнюю погоду

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Может быть трудно найти мотивацию для поддержания формы, когда на улице холодно и темно. Но эксперты нашли способы, как оставаться активным в зимние месяцы.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Австралийский бегун по пересечённой местности Кирра Бальманно имеет уникальный опыт: она бегала в самых холодных местах на Земле, включая Гималаи, на высоте 6000 метров, где температура падает до -10 °C. Однако она отмечает, что усилия всегда оправданы: "холодные тренировки" помогают стать выносливее, укрепляют характер и способствуют выбросу дофамина.

Зимой почти 60% взрослых людей становятся менее активными, но эксперты подчёркивают, что активный образ жизни важен в любое время года. Утренний бег или тренировка на свежем воздухе не только улучшат физическое состояние, но и помогут справиться с сезонной депрессией (САР), которая может проявляться в виде пониженной энергии.

Исследования подтверждают, что физическая активность, особенно в сочетании с яркой светотерапией, способна облегчить эти симптомы. Даже кратковременная активность на свежем воздухе может поднять настроение и укрепить самодисциплину, пишет BBC.

Бег зимой требует подготовки. Холодный воздух, как правило, менее влажный, поэтому важно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. Многослойная одежда из влагоотводящих материалов поможет сохранять тепло, предотвращая чрезмерное потоотделение, которое может привести к переохлаждению. Головной убор и перчатки также обязательны.

Интересно, что адаптация к холоду, например плавание в холодной воде, также укрепляет устойчивость организма. Исследования показывают, что такая практика способствует улучшению настроения. Эксперты советуют людям, заинтересованным в зимнем плавании, начинать под руководством профессионалов и соблюдать меры безопасности.

Тренировки на морозе сложны из-за воздействия холодного воздуха на мышцы и нервы, что снижает их функциональность. Оптимальная температура для физических упражнений составляет около 11 °C, но при правильной подготовке можно успешно тренироваться и в более холодных условиях.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.



Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

