Тренировки против пирожных: как справиться с тягой к сладостям?

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Нутрициолог Инна Колесникова объяснила, из-за чего у человека возникает тяга к сладкому и как с ней бороться.

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Она считает, что причина дикого желания наесться конфет и тортов часто коренится в физиологических, психологических и даже культурных факторах.

Многим известно, что сладкое может вызывать временную эйфорию благодаря выбросу гормона счастья. Из-за этого у человека есть желание вновь и вновь ощутить это чувство удовлетворения.

"Регулярная физическая активность помогает высвобождению эндорфинов, что может улучшить общее настроение и снизить тягу к сладкому. Попробуйте добавить в распорядок дня занятия, которые нравятся, будь то йога, плавание или даже просто прогулка быстрым шагом", — цитирует ее "СЭ".

Нутрициолог добавила, что если вы постоянно будете есть сладкое, у вас может появиться хроническое потребление сахара, что влияет на развитие таких состояний, как инсулинорезистентность, диабет второго типа и других проблем с обменом веществ.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

