Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка заиграет новыми вкусами: добавьте эту специю
Искусство носить серебро: главные правила элегантного образа
Весенняя уборка окон: лучшие методы для быстрого результата
Хотите удивить гостей? Мраморный брауни с начинкой точно станет хитом
Это нужно успеть сделать до распускания почек: 5 секретов для успешного сезона
Ювелирное ограбление от обезьян на Шри-Ланке
Дворняги против породистых собак: кто здоровее и почему
Жители Болгарии увеличили расходы на отопление
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**

Похудеть на 18 кг австралийке помог этот необычный способ

1:04
Спорт

Жительница Австралии Дона Марш раньше весила 93 кг. Она была уверена, что фрукты и овощи, которые она ест каждый день, — лучшее, что может быть в рационе для похудения. Однако оказалось совсем наоборот.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Дона не понимала, почему на "правильном" питании вес никуда не уходит. Тогда диетолог предложил австралийке попробовать программу The Fast 800.

"Я считала, что полностью здорова, и не понимала, почему не худею, питаясь в основном фруктами и овощами. Проблема была в том, что я покупала такие, которые отличаются высоким содержанием сахара и углеводов", — рассказала Марш.

По новой программе питания Доне нужно было ежедневно потреблять не более 900 ккал. При этом ей пришлось разнообразить привычный рацион.

Таким образом женщина начала есть: натуральные йогурты, салаты, лосось, курицу и красное мясо. Через несколько месяцев ее вес уменьшился на 18 кг.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. 
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь
Красота и стиль
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь Аудио 
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму
Новости спорта
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Похудеть на 18 кг австралийке помог этот необычный способ
Жители Болгарии увеличили расходы на отопление
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Теннисное колье снова в тренде: как носить самые стильные модели
Что делать, если ваша кошка ведет себя агрессивно во время еды? Советы владельцам питомцев
Дизайн, который приносит деньги: как улучшить квартиру для аренды
Диетолог объяснила, стоит ли опасаться ГМО в составе продуктов
Жарка без брызг масла: этот способ вас удивит
Разговорчивый кот: как понять его поведение и уменьшить количество мяуканья
Функциональная прихожая: 5 главных правил оформления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.