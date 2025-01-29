Похудеть на 18 кг австралийке помог этот необычный способ

Жительница Австралии Дона Марш раньше весила 93 кг. Она была уверена, что фрукты и овощи, которые она ест каждый день, — лучшее, что может быть в рационе для похудения. Однако оказалось совсем наоборот.
Дона не понимала, почему на "правильном" питании вес никуда не уходит. Тогда диетолог предложил австралийке попробовать программу The Fast 800.
"Я считала, что полностью здорова, и не понимала, почему не худею, питаясь в основном фруктами и овощами. Проблема была в том, что я покупала такие, которые отличаются высоким содержанием сахара и углеводов", — рассказала Марш.
По новой программе питания Доне нужно было ежедневно потреблять не более 900 ккал. При этом ей пришлось разнообразить привычный рацион.
Таким образом женщина начала есть: натуральные йогурты, салаты, лосось, курицу и красное мясо. Через несколько месяцев ее вес уменьшился на 18 кг.
Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.
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