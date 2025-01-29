Похудеть на 18 кг австралийке помог этот необычный способ

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Жительница Австралии Дона Марш раньше весила 93 кг. Она была уверена, что фрукты и овощи, которые она ест каждый день, — лучшее, что может быть в рационе для похудения. Однако оказалось совсем наоборот.

Фото: https://www.freepik.com Диета

Дона не понимала, почему на "правильном" питании вес никуда не уходит. Тогда диетолог предложил австралийке попробовать программу The Fast 800.

"Я считала, что полностью здорова, и не понимала, почему не худею, питаясь в основном фруктами и овощами. Проблема была в том, что я покупала такие, которые отличаются высоким содержанием сахара и углеводов", — рассказала Марш.

По новой программе питания Доне нужно было ежедневно потреблять не более 900 ккал. При этом ей пришлось разнообразить привычный рацион.

Таким образом женщина начала есть: натуральные йогурты, салаты, лосось, курицу и красное мясо. Через несколько месяцев ее вес уменьшился на 18 кг.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.



