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Экс-чемпион UFC заявил, что Нурмагомедова подставили его же братья

0:57
Спорт

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Олег Тактаров рассказал, что думает о поединке бойца UFC Умара Нурмагомедова с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили.

Октагон ММА
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Октагон ММА

Бой выиграл грузин единогласным решением судей, пишет "Чемпионат".

"Парень не готов. Это же ваши братья его не выпустили готовым. Они же его подставили, по большому счету. Ну, видно же, что парень не готов на пять раундов", — заявил Тактаров.

Он считает, что Нурмагомедов совсем не был готов на пять раундов, однако его выпустили.

"Ваш Умар, может быть, и будет чемпионом, если его братья подставлять не будут. Если он сейчас работу над ошибками сделает, в горах поживет, еще побегает, потренируется на высокогорье и вернется другим человеком", — заключил экс-чемпион UFC.

Уточнения

Ума́р Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (род. 3 января 1996, Кизилюрт, Дагестан) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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