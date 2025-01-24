Сжечь до 1000 ккал за одну тренировку возможно: спорт для скоростного похудения

Специальный формат занятий поможет сжечь за одну тренировку до 1000 калорий. Что нужно сделать, рассказала тренер студии фитбоксинга Hawaii Fitboxing Ольга Липина.
Достичь такого результата поможет фитбоксинг — функциональный тренинг, сочетающий удары бокса и кикбоксинга по профессиональным грушам.
Он способствует развитию физической формы, координации и сердечно-сосудистой системы. Удары нужно наносить по боксерскому мешку с определенной интенсивностью и в такт. Тренироваться, кстати, модно под специальную музыку.
Тренировки по фитбоксингу организованы так, чтобы за 45 минут проработать каждую группу мышц с помощью аэробной и силовой нагрузок.
Вам придётся делать разные виды приседаний, отжиманий и тяг.
"Безусловно, эта нагрузка требует большого количества энергии. И количество сожженных калорий напрямую зависит от интенсивности и силы ударов по снаряду и качества выполнения упражнений", — цитирует тренера "СЭ".
А самая важная особенность таких тренировок, по ее мнению, это состояние пульса. Он во время нагрузки становится волнообразным. Это стимулирует повышенное жиросжигание и похудение.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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