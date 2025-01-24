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Сжечь до 1000 ккал за одну тренировку возможно: спорт для скоростного похудения

1:21
Спорт

Специальный формат занятий поможет сжечь за одну тренировку до 1000 калорий. Что нужно сделать, рассказала тренер студии фитбоксинга Hawaii Fitboxing Ольга Липина.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Достичь такого результата поможет фитбоксинг — функциональный тренинг, сочетающий удары бокса и кикбоксинга по профессиональным грушам.

Он способствует развитию физической формы, координации и сердечно-сосудистой системы. Удары нужно наносить по боксерскому мешку с определенной интенсивностью и в такт. Тренироваться, кстати, модно под специальную музыку.

Тренировки по фитбоксингу организованы так, чтобы за 45 минут проработать каждую группу мышц с помощью аэробной и силовой нагрузок.

Вам придётся делать разные виды приседаний, отжиманий и тяг.

"Безусловно, эта нагрузка требует большого количества энергии. И количество сожженных калорий напрямую зависит от интенсивности и силы ударов по снаряду и качества выполнения упражнений", — цитирует тренера "СЭ".

А самая важная особенность таких тренировок, по ее мнению, это состояние пульса. Он во время нагрузки становится волнообразным. Это стимулирует повышенное жиросжигание и похудение.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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