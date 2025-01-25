Первые шаги в сноубординге: как выбрать снаряжение без ущерба для кошелька

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Эксперт "Спортмастер PRO" Татьяна Казанцева не советует приобретать начинающим сноубордистам дорогостоящее снаряжение на первых этапах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Горнолыжный курорт

Она рекомендует рассмотреть наиболее доступный по цене вариант.

По словам эксперта, для новичков в сноубординге лучше выбрать модель с мягкой конструкцией и плоской геометрией, без направленной жесткости. Такие сноуборды легче прощают ошибки и идеально подходят для обучения. С таким сноубордом процесс обучения катанию проходит легче, пишет Газета.Ru.

Базовый комплект, состоящий из сноуборда и креплений, можно приобрести за 25 000 рублей. Особое внимание следует уделить выбору ботинок, так как их удобство напрямую влияет на комфорт во время катания.

Если позволяет бюджет, можно рассмотреть более дорогие крепления, которые обеспечивают более быстрое и удобное встегивание. Качественные крепления обычно начинаются от 25 000 рублей, но могут стоить и дороже.

Уточнения

Сноуборд:



Сноуборд (англ. snowboarding ) — вид спорта, скоростной спуск со склонов (покрытых снегом или его имитацией) на специальной доске.

) — вид спорта, скоростной спуск со склонов (покрытых снегом или его имитацией) на специальной доске. Сноуборд (англ. snowboard ) — спортивный снаряд, доска для скоростного спуска с заснеженных склонов.