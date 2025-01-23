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Йога для бодрого утра: простые упражнения для быстрого пробуждения

2:19
Спорт

Зима может быть особенно тяжёлым временем для утренних подъёмов, но заряд бодрости можно получить не только от кофе. Простые упражнения из йоги помогут проснуться, зарядить тело энергией и настроить ум на позитивный лад.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

"Кундалини-йога идеально подходит для занятых людей: достаточно всего 15 минут практики, чтобы ощутить эффект", — отмечает психолог и инструктор кундалини-йоги Вероника Кондрашина.

Вот пять простых упражнений, с которых можно начать свой день.

Суфийский круг

  • Сядьте со скрещёнными ногами, удерживая руки на коленях.
  • Начните вращать корпус, двигаясь от крестца и прогибаясь в грудном отделе.
  • Представьте, что сидите в бочке и касаетесь её стенок.
  • На вдохе описывайте передний полукруг, на выдохе — задний.
  • Через 1,5 минуты смените направление.

Повороты корпусом

  • Оставаясь в простой позе, положите руки на плечи: большие пальцы за спиной, остальные спереди.
  • Локти держите параллельно полу.
  • Со вдохом скручивайтесь влево, с выдохом — вправо.
  • Тянитесь макушкой вверх, будто хотите "вкрутиться" в потолок.

Езда на верблюде

  • Встаньте на колени, сядьте на пятки.
  • Положите руки на бёдра ладонями вниз.
  • Со вдохом прогибайте спину вперёд, а на выдохе — назад.
  • Держите голову неподвижной, чувствуя гибкость позвоночника.

Кошка-корова

  • Встаньте на четвереньки.
  • Со вдохом прогнитесь вниз, подняв голову вверх.
  • На выдохе выгибайте спину вверх, тянитесь между лопаток к потолку.
  • Используйте глубокое дыхание для лучшего эффекта.

Растяжение жизненного нерва

  • Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд.
  • Возьмитесь руками за пальцы ног, голени или колени — главное, чтобы спина оставалась прямой.
  • С выдохом наклоняйтесь вперёд, со вдохом возвращайтесь обратно.
  • Тяните носки на себя, ощущая растяжение задней поверхности бедер.

Каждое упражнение выполняйте по 3 минуты. Такая практика поможет улучшить гибкость, наладить циркуляцию энергии и подготовиться к активному дню.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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