Йога для бодрого утра: простые упражнения для быстрого пробуждения

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Зима может быть особенно тяжёлым временем для утренних подъёмов, но заряд бодрости можно получить не только от кофе. Простые упражнения из йоги помогут проснуться, зарядить тело энергией и настроить ум на позитивный лад.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

"Кундалини-йога идеально подходит для занятых людей: достаточно всего 15 минут практики, чтобы ощутить эффект", — отмечает психолог и инструктор кундалини-йоги Вероника Кондрашина.

Вот пять простых упражнений, с которых можно начать свой день.

Суфийский круг

Сядьте со скрещёнными ногами, удерживая руки на коленях.

Начните вращать корпус, двигаясь от крестца и прогибаясь в грудном отделе.

Представьте, что сидите в бочке и касаетесь её стенок.

На вдохе описывайте передний полукруг, на выдохе — задний.

Через 1,5 минуты смените направление.

Повороты корпусом

Оставаясь в простой позе, положите руки на плечи: большие пальцы за спиной, остальные спереди.

Локти держите параллельно полу.

Со вдохом скручивайтесь влево, с выдохом — вправо.

Тянитесь макушкой вверх, будто хотите "вкрутиться" в потолок.

Езда на верблюде

Встаньте на колени, сядьте на пятки.

Положите руки на бёдра ладонями вниз.

Со вдохом прогибайте спину вперёд, а на выдохе — назад.

Держите голову неподвижной, чувствуя гибкость позвоночника.

Кошка-корова

Встаньте на четвереньки.

Со вдохом прогнитесь вниз, подняв голову вверх.

На выдохе выгибайте спину вверх, тянитесь между лопаток к потолку.

Используйте глубокое дыхание для лучшего эффекта.

Растяжение жизненного нерва

Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд.

Возьмитесь руками за пальцы ног, голени или колени — главное, чтобы спина оставалась прямой.

С выдохом наклоняйтесь вперёд, со вдохом возвращайтесь обратно.

Тяните носки на себя, ощущая растяжение задней поверхности бедер.

Каждое упражнение выполняйте по 3 минуты. Такая практика поможет улучшить гибкость, наладить циркуляцию энергии и подготовиться к активному дню.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

