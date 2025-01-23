Йога для бодрого утра: простые упражнения для быстрого пробуждения

Зима может быть особенно тяжёлым временем для утренних подъёмов, но заряд бодрости можно получить не только от кофе. Простые упражнения из йоги помогут проснуться, зарядить тело энергией и настроить ум на позитивный лад.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку
"Кундалини-йога идеально подходит для занятых людей: достаточно всего 15 минут практики, чтобы ощутить эффект", — отмечает психолог и инструктор кундалини-йоги Вероника Кондрашина.
Вот пять простых упражнений, с которых можно начать свой день.
Суфийский круг
Сядьте со скрещёнными ногами, удерживая руки на коленях.
Начните вращать корпус, двигаясь от крестца и прогибаясь в грудном отделе.
Представьте, что сидите в бочке и касаетесь её стенок.
На вдохе описывайте передний полукруг, на выдохе — задний.
Через 1,5 минуты смените направление.
Повороты корпусом
Оставаясь в простой позе, положите руки на плечи: большие пальцы за спиной, остальные спереди.
Локти держите параллельно полу.
Со вдохом скручивайтесь влево, с выдохом — вправо.
Тянитесь макушкой вверх, будто хотите "вкрутиться" в потолок.
Езда на верблюде
Встаньте на колени, сядьте на пятки.
Положите руки на бёдра ладонями вниз.
Со вдохом прогибайте спину вперёд, а на выдохе — назад.
Держите голову неподвижной, чувствуя гибкость позвоночника.
Кошка-корова
Встаньте на четвереньки.
Со вдохом прогнитесь вниз, подняв голову вверх.
На выдохе выгибайте спину вверх, тянитесь между лопаток к потолку.
Используйте глубокое дыхание для лучшего эффекта.
Растяжение жизненного нерва
Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд.
Возьмитесь руками за пальцы ног, голени или колени — главное, чтобы спина оставалась прямой.
С выдохом наклоняйтесь вперёд, со вдохом возвращайтесь обратно.
Тяните носки на себя, ощущая растяжение задней поверхности бедер.
Каждое упражнение выполняйте по 3 минуты. Такая практика поможет улучшить гибкость, наладить циркуляцию энергии и подготовиться к активному дню.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.